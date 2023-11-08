《國際經濟》歐央快降息？ IMF打臉這樣說

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】國際貨幣基金（IMF）周三表示，歐元區薪資快速增長可能使通膨高漲的時間拉長，因此直到明年，歐洲央行都應該將利率維持在歷史高點或接近該水準，以消除物價壓力。

歐洲央行10月底宣布維持利率不變，為其連續十次的升息踩下煞車。市場對於歐央下一步將降息且最快明年4月就會降息的預期升高，並押注到明年結束前共將降息90個基點。

IMF歐洲部門負責人Alfred Kammer不認同歐央會如此早降息的看法，並表示明年一整年，該央行的存款利率應該都要保持在接近4%的歷史高點。

Kammer在記者會上表示，目前貨幣政策處於適度緊縮，且到2024年都需要如此。無論出於何種意圖和目的，在2024年全年，歐央的存款利率都應該保持或接近於該水準（4%）。

Kammer並警告歐洲央行不要過早降息，因為日後可能需要採取代價更高的政策緊縮，「過於緊縮比過於寬鬆的代價低，我們應避免過早慶祝」。

IMF並警告，雖然該機構預期歐洲的通膨率將在2025年回落到歐央設定的目標，但勞動力市場異常緊俏可能使通膨達標的時間延後到2026年。此外，實際薪資或能趕上通膨，這也可能持續帶來物價上漲的壓力。

該報告指出，風險仍然傾向於更持久的通膨。在不利的假設情況下，這可能使通膨達標的時間延後到2026年。

Kammer並提到以色列和哈瑪斯在加薩的衝突已經推升全球能源價格，給物價帶來進一步上行的風險。不過，本季整體經濟成長較預期疲弱，或有助於抑制物價壓力。儘管如此，區域經濟增長大致符合預期，「軟著陸」仍是IMF的主要預測情境，而非陷入更深的衰退。