台泥攜忠泰建設啟動竹東低碳樂居生活圈開發案

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台泥（1101）8日與忠泰建設正式簽約，宣布雙方將於台泥新竹縣竹東鎮舊廠約6,508坪的土地，共同打造結合低碳建材的新世代低碳樂居生活圈，讓居住能與環境友善共生。預計此開發案建物面積為25,078坪，總銷金額預估達90億元，規劃於2025年開始預售，2028年完工。

台泥總經理程耀輝指出，此開發案將採用全台灣最低碳混凝土－台泥Total Climate系列石灰石水泥混凝土，初估可達到混凝土用量減碳34％。

竹東開發案將結合台泥在低碳建材與綠色能源的核心優 勢，運用台泥開發的超高性能混凝土（UHPC）、低碳水泥與建置綠電打造低碳建築，並設置結合儲能的低碳充電站，也將導入海綿城市的觀念，重視 水循環、讓居住環境能與水友善共生。

忠泰建設總經理瞿世泉表示，台泥與忠泰的合作可說是強強聯手。台泥在本業達成大幅減碳成效，積極開發全新的低碳水泥及混凝土品項，在儲能事業上更是引領全球企業，在友善環境的投入，貢獻卓著，而忠泰集團一直積極引進日系工法，持續與國際團隊合作，用心經營城市裡的建築、文化藝術，豐富大家的生活體驗，相信與台泥的合作，將更近一步實踐『人與環境友善共生』，也期許對未來居住產業永續開發的進程寫下重要的一章。

房地產業者指出，緊鄰台泥忠泰竹東開發案步行約8分鐘，即是新竹縣政府規劃的「竹東客家文化大禾埕」計畫，主要分為音樂文創埕、竹東轉運站、竹東鎮綜合行政中心3大區塊，竹東轉運站忠泰攜手推出之低碳樂居生活圈，也被當地看好有極大發結構體已經完成，新竹市府規劃在竹東轉運站與竹北高鐵站設置對開快線，與竹北高鐵成為新竹縣交通雙核心，因此台泥與忠泰攜手推出之低碳樂居生活圈，也被當地看好有極大發展潛力。