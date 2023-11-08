愛河旁工業區市地重劃案今動土 副市長盼打通三民區任督二脈

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高雄市府啟動愛河至民族路約3.76頃土地啟動107期市地重劃案，預計讓龍德新路跨越愛河銜接到民族路，並搭配周邊商業區開發，副市長林欽榮8日出席動土典禮表示，107期市地重劃加上輕軌成圓，能打通三民區任督二脈，帶動地方發展。

三民區公辦第107期市地重劃工程於今天上午舉行動土典禮，由林欽榮副市長主持。地政局說明，重畫總面積有3.76公頃，其中1.52公頃面積將闢為龍德新路、公園、停車場，另外2.24公頃面積將作為特定商業專用區，能發各式產業，帶動周邊鄰里社區轉型。

林欽榮出席動土典禮致詞表示，包含龍德新路通車、輕軌成圓，除讓民族、自由、博愛等南北向道路間連絡更順暢，更是將三民區任督二脈打通，大順路周邊擁有好市多、義享天地等商圈，加上未來富邦商場，搭配這次市地重畫，能串連周邊好市多、義享天地等商圈，無論住商都很合適，未來不排除會進行第二期重畫，帶動三民區地方發展。

林欽榮說，這次市地重畫以及龍德新路工程，預計穿越愛河到民族路間工業用地，目前已開始進行拆遷溝通，目前進度順利，有部分廠家已主動拆遷，其餘也都依法進行中，大多已取得同意書，預計在113年3月底讓龍德新路通車，114年初完成配地，交給地主進行開發。