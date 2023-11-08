台股連6紅 AI狂飆電子股閃「紅」燈

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投組表現：

凌群（2453）表現最佳，8日股價下跌1.87％，成交量萎縮，月線、季線即將金叉，後市仍有上漲空間。

興能高（6558）表現最差，8日股價上漲2.8％，股價站上半年線，轉強態勢明確，後市看好。

盤勢預測：

台股大盤開高走高，終場上漲55.88點，漲幅0.33％，收在16,740.83點，成交量為2,744.33億元。

類股方面，電腦及周邊設備表現最佳，漲幅2.54％，雲端數位表現最差，跌幅1.2％，權值股台積電上漲1元，漲幅0.15％，收在556元。聯發科上漲26元，漲幅2.93％，收在914元。

美股NASDAQ指數K線連七紅，激勵台股大盤日K連六紅，成交量放大，離前高16,825點只有一步之遙。類股方面，AI股重回主流，除川湖、華泰漲停攻頂外，廣達、緯創、晟銘電、金像電可特別關注，IC設計股的笙泉、原相、笙科也可特別留意。

投組表現：

新日興 （3376）表現最佳， 受惠切入摺疊機領域，股價創下新高。

愛普＊（6531）表現最差，受到漲多影響，股價進入盤整。

盤勢預測：

受到台股AI雙雄聯發科與廣達扮演大盤多方角色，讓加權指數盤中回升將近百點，對回復市場信心有很大的幫助，加上微軟Open AI推出登上歷史高價，激勵AI走強，明天將是關鍵。

投組表現：

群電（6412）表現最佳，累計前三季EPS來到5.81元，法人估全年EPS上看8元，有望創下近年次佳紀錄。

醫揚（6569）表現最差，法人估本季營收向上，十日線上方橫向整理，補量後方可上攻。

盤勢預測：

在美股轉強之下，台股已連6漲，若後續價量配合得宜，下一步將挑戰10月高點16,825點，之後再攻9月高點16,920點。

今日漲勢主要由AI權值股如廣達、緯創和英業達所帶動，主因英特爾執行長季辛格表示，AI PC是產業重要轉捩點，目標兩年內出貨一億台，不過這三檔權值股上方壓力不輕，加上大戶沿路減碼後並未明顯回補持股，技術面上要留意季線反壓。

泛AI族群當中，我認為投資朋友可以留意像是散熱、機殼等，不過也要進一步檢視這些個股的第三季財報，像雙鴻第三季EPS來到5.71元，股價就成功收復所有均線準備挑戰前高，其他像是奇鋐、迎廣和晟銘電的第三季營收也都優於第二季，投資朋友可加以關注。

投組表現：

佳邦（6284）表現最佳，集團資源整合有成，第三季財報亮眼，股價再創波段高。

威盛（2388）表現最差，上半年獲利優於去年同期虧損，股價拉回十日線留意止穩點。

盤勢預測：

昨日聯準會理事沃勒表示，較高的殖利率消除進一步升息的可能性，美債殖利率下跌也支撐股市表現，微軟更創歷史新高，英特爾也受惠即將補貼的《晶片法案》，標普收紅0.4％，為兩年來首次連續第7個交易日走升，美股主要指數周二全數收高。

隨著美債殖利率下滑，美股近期表現強勁，台股則再收復半年線後，站上所有均線，中小型股類股加速輪動，可望延續偏多走勢，英特爾執行長基辛格昨日指出，AI PC是產業重要轉捩點，預計兩年內將可出貨一億台搭載AI功能的 PC，相關個股搭配營收、財報佳績，股價有望續攻。