絕美上千星系大合照！超清晰畫面首公開

【中時新聞網 吳映璠】歐洲太空總署(European Space Agency)昨(7)日發布「歐幾里得」(Euclid)天文望遠鏡捕捉到的第一批太空照片,其中一張堪稱「星系大合照」,竟含蓋了1000個星系,背景還有超過10萬個更遙遠、亮度較微弱的星系。事實上歐幾里得並非第一個拍下這些星系景觀的望遠鏡,但確實是第一個在合照中捕捉到這麼多細節,讓科學家讚嘆「超美」。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網(CNN)報導,「歐幾里得」天文望遠鏡7月升空後停留在太空,歐洲太空總署昨日公開首批它捕捉到的太空照片,其中一張它拍下了2.4億光年外的英仙座星系團(Perseus galaxy cluster),一共涵蓋1000個星系,英仙座星系團的背景還有超過10萬個星系,這個星系團是已知宇宙最大的星系團之一,位在數十億光年外,因此亮度較微弱。

公開照片的歐洲太空總署科學總監孟德爾(Carole Mundell)讚嘆「太美了」,這些影像「清晰、且令人讚嘆」。

事實上哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)等其他機構先前就已經觀察過這些天體景觀,但歐洲太空總署表示,歐幾里得望遠鏡在這麼大片天空下捕捉到了非常清晰的天文影像,而且可以看到遙遠的宇宙。

CNN指出,歐幾里得的星系團影像,是第一個在涵蓋這麼多星系的影像中,仍捕捉到細節的照片,呈現出星系的形狀,以及在宇宙的分佈,讓科學家能夠更了解宇宙的結構。

德國馬克斯普朗克地外物理學研究所(Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics)科學家克魯格(Matthias Kluge)表示,歐幾里得望遠鏡的廣泛視野及高靈敏性,讓它得以觀察到英仙座星系團最外圍、最黯淡的區域,再加上影像中捕捉到的球狀星系團,讓科學家得以一窺星系演化的晚期過程。

除了由上千個星系組成的英仙座星系團,歐幾里得望遠鏡也捕捉到獵戶座(Orion)「馬頭星雲」(Horsehead Nebula)的壯麗美景,馬頭星雲由氣體及塵埃組成,是新誕生恆星的溫床,可能涵蓋了隱約可見的年輕行星。

