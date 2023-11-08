絕美上千星系大合照！超清晰畫面首公開

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【中時新聞網 吳映璠】歐洲太空總署（European Space Agency）昨（7）日發布「歐幾里得」（Euclid）天文望遠鏡捕捉到的第一批太空照片，其中一張堪稱「星系大合照」，竟含蓋了1000個星系，背景還有超過10萬個更遙遠、亮度較微弱的星系。事實上歐幾里得並非第一個拍下這些星系景觀的望遠鏡，但確實是第一個在合照中捕捉到這麼多細節，讓科學家讚嘆「超美」。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，「歐幾里得」天文望遠鏡7月升空後停留在太空，歐洲太空總署昨日公開首批它捕捉到的太空照片，其中一張它拍下了2.4億光年外的英仙座星系團（Perseus galaxy cluster），一共涵蓋1000個星系，英仙座星系團的背景還有超過10萬個星系，這個星系團是已知宇宙最大的星系團之一，位在數十億光年外，因此亮度較微弱。

公開照片的歐洲太空總署科學總監孟德爾（Carole Mundell）讚嘆「太美了」，這些影像「清晰、且令人讚嘆」。

事實上哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）等其他機構先前就已經觀察過這些天體景觀，但歐洲太空總署表示，歐幾里得望遠鏡在這麼大片天空下捕捉到了非常清晰的天文影像，而且可以看到遙遠的宇宙。

CNN指出，歐幾里得的星系團影像，是第一個在涵蓋這麼多星系的影像中，仍捕捉到細節的照片，呈現出星系的形狀，以及在宇宙的分佈，讓科學家能夠更了解宇宙的結構。

德國馬克斯普朗克地外物理學研究所（Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics）科學家克魯格（Matthias Kluge）表示，歐幾里得望遠鏡的廣泛視野及高靈敏性，讓它得以觀察到英仙座星系團最外圍、最黯淡的區域，再加上影像中捕捉到的球狀星系團，讓科學家得以一窺星系演化的晚期過程。

除了由上千個星系組成的英仙座星系團，歐幾里得望遠鏡也捕捉到獵戶座（Orion）「馬頭星雲」（Horsehead Nebula）的壯麗美景，馬頭星雲由氣體及塵埃組成，是新誕生恆星的溫床，可能涵蓋了隱約可見的年輕行星。

文章來源：Shimmering galaxies revealed in new photos by European space telescope

文章來源：Euclid telescope’s first images reveal new cosmic details