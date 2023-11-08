超商立冬熱食夯！ 全家開賣大馬熱銷「酸辣燙」 小七新滷味登場

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今（8日）迎來立冬節氣，意味著冬季來臨，超商看好暖食商機，分析每到冬季氣溫下降5度，熱食自助區商品銷售平均可提升2成，於該區再新推新品項及優惠，預計可再拉抬買氣至少20％以上。

近年東南亞旅遊正夯，台灣新住民人口更超過60萬人，街頭巷尾隨處可見各式南洋風味料理。全家熟食區獨家導入馬來西亞全家熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，嚴選世界三大名湯之一的泰式冬蔭功湯為基底，濃郁香氣與酸辣滋味相互交融，搭配10款原裝進口海鮮風味食材，消費者可隨心自由搭配或搭購具飽足感的主食商品，包括便利又美味的魚板串串、經典竹輪，或爆漿口感的起司魚卵球，每款售價20至25元。8日至12月26日任選4入再享88折優惠。南洋酸辣燙「馬尚煮」首波於40店搶先開賣，消費者可於全家APP「地圖趣」限店美食瘋查詢鄰近販售店舖，年底前將陸續導入全台200間全家店舖販售。

「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」共推出10款海味食材，包含3款串串類型的海鮮魚卵棒、韓式魚板棒及豆腐造型海鮮魚板，另有炸魚丸、竹輪、龍蝦風味魚丸、魚丸、魚板、愛心造型起司海鮮魚板及起司魚卵球等7款特色食材，其中首推串串類型「海鮮魚卵棒」，Q彈厚實的魚漿棒吃得到魚卵顆粒口感，另有金黃色系、鮮味濃郁的「韓式魚板棒」，飽滿吸附酸辣冬蔭功湯汁，串串造型方便帶著走、直接吃。愛心造型的「起司海鮮魚板」，不僅造型可愛，大口咬下還吃得到濃濃起司內餡；魚卵顆粒與爆漿起司組合的「起司魚卵球」搭配冬蔭功酸辣滋味相當絕妙。

7-11熱食自助區同樣帶來暖呼呼的星級美味，今年主打由新加坡米其林一星小販「了凡油雞．燒臘．飯．麵」主廚監製獨門滷汁的「星級饗宴－滷味」，已陸續於全台4000間門市販售，將於15日推出香滷入味的新品「香滷大豆干」、「韓式辣味魚糕」、「香濃芋頭燒」充分浸泡滷汁後鹹香味美，風味絕佳。

不僅如此，7-11門市也根據商圈引進多款火鍋週邊，像是於鄰近住宅區的門市提供豐富的鍋底、配料、生鮮蔬菜，今年冷凍鍋底與泰式米其林餐廳頌丹樂共同開發「頌丹樂冬蔭湯湯底」，更首度攜手台北遠東香格里拉飯店推出有湯中之王美譽的上海名菜「醃篤鮮」、超商通路獨家販售4款「煮時光」湯底，更掌握小家庭需求推出3款小份量熱銷餃類；另外還有澎湖知名花枝丸品牌「宏裕行」的3款熱銷花枝漿系列商品，常溫湯底則獨家引進2款王品集團旗下火鍋名店「聚北海道昆布熬高湯」、「石二鍋爆香石頭鍋熬高湯」輕鬆開鍋免熬湯。15日至12月12日止，火鍋指定商品任選2入92折3入88折，購買3入再加贈哈根達斯品脫100元折價券。