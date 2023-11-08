大毅：客戶下單Lead time短 2024年營收看持平

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晶片電阻廠大毅（2478）公布第三季財報，累計今年前三季EPS達2.34元，年減43％，由於客戶端備貨意願不高，儘管庫存已低，但給供應商的Lead time很短，預期第四季及明年暫看持平，公司將著重利基品的比重調整，期待2024年獲利有較好表現。

大毅第三季稅後純益達1.22億元，季減7.69％、年減22.88％，單季每股稅後純益0.84元；累計大毅今年前三季營收34.35億元，年減10.8％，稅後純益3.38億元，年減43％，每股稅後純益2.34元。

大毅公司將擴建更多海外據點服務客戶，越南廠明年預計投入2億元資本支出（含土地、建廠），規劃於2024年第四季投產。

至於短期景氣，大毅認為，即使客戶端庫存已低，但是備貨意願不強，因此客戶下單的Lead Time很短，明年第一季適逢農曆過年，目前看明年首季與第四季相當，至於2024年營收也暫看持平，公司將更著重於利基品比重的調整，拉高通訊、工業及汽車領域的終端應用，期待2024年獲利有比較好的表現。

大毅統計，今年前三季電阻、保護元件及感測元件營收占比約62％、38％，2024年將以6比4為目標，主要因保護元件及感測元件產品毛利率相對較好。