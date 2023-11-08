國庫金雞母！央行明年將繳庫2,000億 創14年新高

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中央銀行9日將赴立法院財委會進行業務計畫以及營業預算報告，8日報告先出爐，預計明年度繳庫2,000億2,706萬元，相較2023年繳庫1,800億元更增加，為2010年來的14年新高，也是統計以來近27年來次高。

央行總裁楊金龍9日將赴財委會報告並被質詢。央行報告指出， 截至10月31日止，央行今年營業總收入為4,718億4,346萬元，營業總支出為2,972億8,602萬元，收支相抵後，盈餘為1,745億5,744萬元。

央行表示，明年度預算營業總收入為4,125億1,106萬元， 較前年度預算數增加577億8,150萬元，增加率為16.29％。明年度預算營業總支出為2,372億560萬元， 較前年度預算數增加430億3,114萬元，增加率為22.16％。

央行指出，營業總收入與營業總支出軋抵後，明年度預算盈餘為1,753億546萬元。除提存法定等公積350億7,840萬元外，餘數連同以 前年度累積盈餘598億元，合計2,000億2,706萬元，將繳交國庫官息紅利。

但央行強調，以穩定物價及促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性。外幣資產運用收益為本行營業收入主要來源，影響收益的各項因素，包括營運量、主要外幣利率及匯率，均非央行所能完全掌握。

央行也說，營業支出則受央行沖銷性措施以及國內利率調整變動影響，因此，亦具有不確定性，此為各國央行面臨的問題。

央行過去一直是國庫金雞母，每年繳庫金額約1,800億元的平均水準，最高為2009年央行繳庫2,380億元，其次就是明年預算繳庫數2,000億餘元。另2006年繳庫數也一度飆上1,980億元。

至於央行轉投資方面，投資中央存款保險公司49億473萬元，占該公司資本額的49.05％，依規定，每年度收入總額減除各項成本費用及損失後的餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，因而明年度預算無盈餘，央行無投資利益。投資財金公司24億6,615萬元，占該公司資本額的37％，以權益法認列，預計明年度投資利益8億8,132萬元。