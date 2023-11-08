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墾丁大街1碗雞湯400元 她見份量超傻眼！在地人講話了

【中時新聞網 方翊倩】許多民眾抱怨國旅太貴，一名女網友日前到墾丁玩，在墾丁大街買了一份400元的雞湯，結果拿到超傻眼，老闆用袋子裝，裡面只有幾顆紅棗、蔘鬚及2支棒棒腿，直呼「比我家巷口的貢丸湯還小份」。

許多網友都認為太誇張，也有屏東人勸遊客別在墾丁大街消費，「那邊垃圾店家占了80％吧，吃相有夠難看！」

一名女網友在《Dcard》發文表示，日前和朋友去墾丁玩，晚上到墾丁大街買宵夜，在某泰式餐廳點了大碗雞湯外帶，一份400元，結果拿到時發現份量超少，「比我家巷口的貢丸湯還小份」，裡面只有幾顆紅棗、蔘鬚和2塊小支的棒棒腿，她2度向店家確認「這是大份的雞湯嗎？」店家回答是。

許多網友看了也批誇張，「墾丁就跟士林夜市一樣，都在貢潘納（敲盤子）的」、「這樣要400，我還不如買超商的」、「太坑了吧，這根本1人份」、「難怪大家都寧願出國」。

也有人酸「去墾丁就是要吃泡麵啊」、「墾丁大街只有麥當勞能吃，可惜關了」、「當地人根本不買，要吃都得去鎮上，這種店專門坑外地客。」

另外有一名屏東人表示，「歡迎大家到墾丁玩，但建議別在墾丁大街消費，那邊垃圾店家占了80％吧，吃相有夠難看，最好全部都倒掉！」網友看了直呼「最中肯的建議」。