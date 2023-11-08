《櫃買市場》2主題業績發表會 6家上陣

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心自11月16日舉辦「櫃買市場業績發表會」，11月16日及11月17日分別安排「樂饗生活」及「AI與醫療」主題，邀請瓦城(2729)、六角(2732)及豆府(2752)，以及雙鴻(3324)、大樹(6469)及廣運(6125)與會。

配合上櫃公司112年第3季財務報告的公布，精心規畫一系列之「櫃買市場業績發表會」，櫃買中心指出，過去3年受疫情影響，餐飲業營運深受打擊，目前正迎來疫後解封商機，而生技醫療產業則是使疫情趨緩之重要推手，櫃買市場最大族群為電子產業，且其景氣變化與資本市場之波動息息相關，AI帶來的新一波商機蓄勢待發。

11月16日首先安排「樂饗生活」主題，邀請國內連鎖餐飲集團瓦城、六角及豆府說明公司財務業務及產業概況；11月17日安排「AI與醫療」主題，邀請散熱模組大廠雙鴻、國內醫藥品連鎖通路商大樹，以及自動化設備廠廣運，讓投資人了解公司與產業的狀況。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，此系列業績發表會後續還有「智慧物聯網」、「AI應用」、「電子科技」及「上櫃新星」等多樣主題，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰，進而提升公司資訊揭露透明度，同時也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。