常銘不畏景氣寒冬 推出輪圈CNC銑床專用機

隨著經濟水平的不斷提高，人們對汽車的需求量不斷增加。而汽車產業一直是全球最龐大的產業，根據統計，去年全球汽車銷量為8,105萬輛，目前正在使用中的汽車超過20億部，這代表其衍生的汽車零件市場有著相當驚人的產值。這幾年以高階五軸加工機聞名海內外的常銘實業，2023 年第一季評估未來市場走向，決定投入汽車產業之發展，以輪圈CNC銑床加工為研發主軸，於第二季順利推出輪圈CNC銑床專用機種。

2022下半年度，疫情逐漸趨緩，正當市場準備迎接解封後的後疫情時代，誰知風雲變色，中美貿易戰、烏俄戰爭、全球通膨、疫情間的重複下單等等，造成第一線的加工業者訂單減少、暫緩、延單，連帶影響工具機接單下滑，讓整個市場景氣盪到谷底。相對於整個產業低迷，工具機界的模範生-常銘實業認為，愈是不景氣愈是要研發創新，所以選擇在此時推出輪圈CNC銑床專用機，不僅讓新舊客戶看到常銘長年蓄積的研發能量，更代表拓展新市場的決心。

此次常銘推出的輪圈CNC銑床專用機和市面上的機型不太一樣，有相當多的新穎設計，像是此機台擁有足夠深度的Y距730mm，有效的Z軸空間940mm，再搭配治具能有效加工至24吋輪圈，加工過程翻轉角度加工氣嘴孔完全不干涉;此外，機台不管是加長的Y軸或加高的Z軸，都採一體式高剛性鑄件且全機台鑄件結合處鏟花排除組立公差，能在高速加工時有效降低機台及刀具震動，提升表面品質;搭配大馬力且高轉速主軸馬達及能長時間運轉的油氣主軸、日本線性滑軌等高等級零組件，展現其強悍的加工性能與穩定的加工品質，再運用大流量水箱搭配滾筒逆洗式排屑機，大量切屑會經由滾筒加逆洗功能有效的讓切屑與切削液分離，切屑順利排出，讓使用者不再為處理排屑而煩惱。

常銘公司目前推出兩種控制器供使用者依習慣及喜好作為選擇，不管選擇哪種控制系統，皆可依客戶提供之場地做完美機台調教。另外還推出鑰匙包工程，應用技術的人力支援，協助試樣、調機、優化，使客戶能在最短時間內上線生產，以服務為目的與客戶互信、互動、互助的精神永續發展。常銘公司以四項指標，效率、精準、穩定、超越為邁進之動力，期望未來能在輪圈CNC銑床加工業佔有一席之地。