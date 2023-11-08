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第32屆國家磐石獎及第25屆海外台商磐石獎 蔡總統親臨頒獎

  • 工商時報 陳宗慶
蔡英文總統（左六）頒獎予磐石獎得獎企業，並與經濟部王美花部長、中小及新創企業署何晉滄署長、全國中小企業總會李育家理事長，和第32屆「國家磐石獎」得獎企業代表合影。圖╱全國中小企業總會提供
蔡英文總統（左六）頒獎予磐石獎得獎企業，並與經濟部王美花部長、中小及新創企業署何晉滄署長、全國中小企業總會李育家理事長，和第32屆「國家磐石獎」得獎企業代表合影。圖╱全國中小企業總會提供

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中小企業最高榮譽-第32屆「國家磐石獎」及第25屆「海外台商磐石獎」頒獎典禮，於11月7日假臺北君悅酒店隆重舉行，蔡英文總統親臨頒獎嘉勉，與現場來賓同享喜悅與榮耀。

民國81年，時任中華民國中小企業協會（全國中小企業總會前身）理事長李成家，為獎勵經營卓越的傑出中小企業，創設並主辦第1屆「國家磐石獎」選拔及表揚活動，由經濟部指導，自第16屆起由經濟部和全國中小企業總會共同主辦。

今（112）年第32屆「國家磐石獎」獲獎之7家優良企業分別為：川方企業股份有限公司、化新精密工業股份有限公司、博盛半導體股份有限公司、富致科技股份有限公司、銳泰精密工具股份有限公司、優達科技股份有限公司、鑫創電子股份有限公司。得獎企業不僅代表中小企業最高榮耀，也是中小企業的卓越典範，不僅發揮激勵作用，成為全國中小企業努力的目標，而其傳承成功經驗的典範學習效果，更讓全國中小企業獲益良多，對於厚植我國經濟發展實力，深具意義。

為鼓勵在世界各地打拼、為臺灣建立良好形象的海外臺商企業，於民國88年與僑務委員會共同舉辦「海外台商磐石獎」，透過各駐外單位、辦事處、台商會等單位推薦。今年第25屆「海外台商磐石獎」由禾寶藍股份有限公司、吉星科技公司、宜興國際責任有限公司、第一橡膠有限公司、環泰企業（馬）有限公司等5家企業脫穎而出，這些海外臺商除了在海外經營事業有成外，更對臺灣或僑居地等國際社會有相當貢獻，足為海外臺商企業之標竿典範。

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