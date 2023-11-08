持續研發臨床治療法 嘉義長庚名譽院長許文蔚獲全球前2％頂尖科學家殊榮

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嘉義長庚醫院名譽院長許文蔚獲2023「全球前2％頂尖科學家」殊榮肯定，8日嘉義縣長翁章梁前往醫院祝賀、表揚許文蔚傑出貢獻，長庚醫院表示，許文蔚名譽院長是台灣骨科界先驅，開創台灣關節內視鏡手術，並創辦膝關節鏡醫學會，過去20年不斷研發臨床治療方法，今年登上美國史丹佛大學專家團隊公布「全球前2％頂尖科學家－終身科學影響力」榜單，顯見國際也肯定許院長的學術影響力。

嘉義長庚院長楊仁宗說，若要提升醫療品質，醫師們就要持續精進自身能力，只要努力就會有結果，許文蔚院長獲得這項殊榮就是最好的典範，強調嘉義長庚會繼續栽培研究醫師，也感謝嘉義縣政府長期支持長庚團隊，肯定同仁的付出。

許文蔚指出，長庚醫療體系像是一塊金礦，提供豐富資源給院內研究團隊，促成醫療技術穩定成長，感謝楊院長重視研究，率領同仁參加各項研討會，目前每年嘉義長庚發表300多篇論文，相信未來會有更多位嘉義長庚的醫師獲得這項榮譽，自己會繼續做好臨床服務，同時將技術教學給更多人，讓長庚醫院持續保有競爭力。

翁章梁說，在全球的研究學者中獲得前2％頂尖認證十分不易，代表獲獎者在該領域有傑出貢獻，許院長在嘉義服務20多年，過去曾任院長及副院長，同時也是膝關節及骨科治療的權威，獲得這項殊榮實至名歸，在這個值得慶祝的時刻，也祝醫師們祝賀11月12日醫師節快樂！