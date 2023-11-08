Uber Eats登台7周年慶 攜手7大人氣品牌推5款限定聯名商品

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Uber Eats慶入台7週年，除了分享與消費者及商家合作夥伴共創的4大外送7hill 生活體驗，更邀請 7 大人氣品牌包括：刁民酸菜魚、可樂果、卡迪那、紅葉蛋糕、得正手搖飲、林聰明沙鍋魚頭與師園鹹酥雞，首次推出5款期間限定聯名商品。為感謝廣大消費者的支持，Uber Eats並於11月8 日至12月5日，攜手平台上熱門7大商家合作夥伴，推出生鮮雜貨限時買一送一、周周百大商品下殺7折起優惠。

於「7th 週年慶下殺」專區內指定活動商家購買任一品項，不限訂單金額即可參加抽獎活動，消費訂單次數越多中獎機會越高。而民眾必逛的全台最潮市集「Uber Eats 潮有市」，也將於11月底再次帶給消費大眾全新體驗，邀請消費者一同體驗最 7hill 的生活態度。

Uber Eats 歡慶登台7周年，特別攜手 7 大品牌，包括：刁民酸菜魚、可樂果、卡迪那、紅葉蛋糕、得正手搖飲、林聰明沙鍋魚頭與師園鹹酥雞，獨家推出5款期間限定聯名商品，打造消費者生活最 7hill 的 Fun 鬆時刻。聯名商品包括：

一、Uer Eats X 紅葉 X 得正- 特製焙烏龍鮮奶油戚風蛋糕：Uber Eats 邀請兩大人氣品牌聯名推出7周年生日蛋糕，將「紅葉蛋糕」開業 57 年的精湛烘焙工藝，融合「得正」手搖飲以其獨特烏龍風味和匠心選茶品味。即日起，消費者可以上 Uber Eats 紅葉蛋糕板橋店、新店店、內湖店、桃園店、竹北店點購，或前往仁愛總店現場購買。此外，得正手搖飲也同步於 11 月 8 日至 11 月 21 日，於 Uber Eats 平台獨家推出焙烏龍飲品 8 折的同慶優惠。

二、 Uber Eats X 師園鹹酥雞「塊樂 7 野餐」套組：Uber Eats 攜手「師園鹹酥雞」聯名推出擁有多樣豐富食材的「塊樂 7 野餐」套組，內容包含：招牌蒜味鹽酥雞、甜不辣、魷魚、馬鈴薯條等人氣品項及兩杯飲品；凡於 Uber Eats 平台上於 Uber Eats 平台上購買此套組將可獲得限量 Uber Eats 收納折疊野餐籃一只，數量有限送完為止，讓消費者無論在家或戶外都能輕鬆享受露營野餐的樂趣。

三、Uber Eats X 可樂果 X 卡迪那 X 刁民酸菜魚獨家口味零嘴：Uber Eats 邀請一位難求的人氣美食「刁民酸菜魚」與「可樂果」及「卡迪那」共同推出兩款限定口味零嘴。包括「可樂果捲捲酥秘罈酸菜魚口味」，獨特 3D 空氣螺旋造型搭配刁民酸菜魚的秘罈酸菜魚口味；以及整體酸甜比例恰到好處的「卡迪那德州薯條初戀蕃茄魚口味」。自 11 月 15 日起，只要上 Uber Eats 優市及指定實體販售通路，即可輕鬆在家享受熱門零嘴。

四、Uber Eats X 林聰明沙鍋魚頭 川味麻辣鴨血煲（沙茶特製）： Uber Eats 與台灣美食之光「林聰明沙鍋魚頭」共同推出川味麻辣鴨血煲，運用林聰明秘製的大骨高湯熬製搭配天然古法粉絲，口感爽口。11 月16 日起，消費者上 Uber Eats 優市即可點得到；實體供貨門市林聰明沙鍋魚頭嘉義中正總店、嘉義聰明吧、台南三井店都點得到。

Uber Eats 攜商家合作夥伴 共創多樣、永續、便利、精省的外送 7hill 優生活體驗包括：

一、實用外送新科技 持續建構消費者便利生活：Uber Eats App 持續推出業界首創的科技功能，除了消費者經常使用的加購優惠、團購訂單之外，還包含優先配送、預訂配送、家庭帳號以及訂單進度追蹤等實用功能，為消費者提供更便利的生活體驗。此外，Uber Eats 目前在台的營運範圍已涵蓋 18 個城市，不僅個人三餐及親友同事團購，連送禮、送花、送蛋糕，都能在 Uber Eats App 上一鍵輕鬆滿足。

二、帶動全民綠色消費習慣 邁向永續生活：Uber Eats 積極響應綠色行動生活，藉由鼓勵增加平台上電動車使用的普及、減少資源浪費和促進環境友善包材使用為三大重點，和台灣消費者一起建立綠色消費習慣。根據 Uber Eats 平台數據顯示，七年來在台灣的營運中，約有 20％ 的運送趟次由智慧電動機車完成，而不提供一次性餐具的訂單佔總訂單數量近 4 成。在地深耕之餘，Uber Eats 攜手外送合作夥伴、商家合作夥伴及消費者一同實踐淨零碳排願景。

三、 一鍵自在探索多樣在地美食與生鮮雜貨：

Uber Eats 致力於提供多樣美食與生鮮雜貨選擇，Uber Eats App 已成為消費者探索各地美食及購買生鮮雜貨的好幫手。Uber Eats 平台上的活躍商家合作夥伴持續增加，目前已超過 75,000 家；此外，Uber Eats 推廣台灣在地美食更是不遺於力，2022 年舉辦台灣美食之光投票，今年亦支持 500 碗、500 盤等台灣美食指南，盡情滿足消費者的美食味蕾。

四、精省消費 盡享優質 Chill 生活 ：Uber Eats 替消費者打造雙重精省的優質新生活！除推出 Uber One 會員可享無限次外送、乘車優惠與禮遇外，Uber Eats 更攜手商家合作夥伴提供各種全用戶優惠回饋，如：周一瘋蛋奶、週三瘋生鮮等。此外，不論消費者在公司、在家，還是漫長的通勤路程，都可隨時上 Uber Eats App 訂購餐點、補充生鮮雜貨，妥善運用省下的時間與金錢，享受優質 Chill 生活。

Uber Eats 歡慶 7周年 祭美食生鮮 7hill 優惠三重奏包括：

一、精選美食品項滿額折、買一送一：即日起到 11 月 21 日，Uber Eats 全用戶享指定商家合作夥伴精選高達上萬件商品推買一送一、知名餐廳人氣品項 7 折起、點餐滿 399 元最高折 77 元優惠；Uber One 會員單筆訂單金額滿 350 元，輸入【7HILL】優惠序號再享 85 折優惠（單筆最高折抵 70 元）。Uber Eats 新用戶即日起到 12 月 31 日，單筆訂單金額滿 99 元，輸入【生日一起7hill】優惠序號享 7 折優惠 （單筆最高折抵 200 元）。

二、熱門指定商家合作夥伴獨家優惠：即日起至 11 月 21 日，Uber Eats 攜手漢堡王提供獨家優惠，Uber Eats 全用戶單點捲捲德腸烤牛堡即享有買一送一的優惠，而 Uber One 會員更享有套餐買一送一的禮遇。必勝客則於 Uber Eats 上提供點購指定品項，即可獲得夏威夷 Pizza 乙份，霸王功夫雞翅套餐更可享 98 元起超值優惠。此外，眾多商家合作夥伴亦提供多樣人氣品項 7 折起的優惠，與消費者 一同歡慶 Uber Eats 7 週年。

三、生鮮雜貨 7 折起，加碼抽 iPhone15 Pro 等多項好禮：即日（8）起，Uber Eats 攜手全聯福利中心、家樂福、棉花田、大潤發、小北百貨、唐吉軻德、屈臣氏等商家合作夥伴，週週提供超過百件商品最低 7 折起的優惠，還有各式熱門品項買一送一的活動。此外，消費者只要上 Uber Eats App，於指定活動商家合作夥伴購買任一項「7th週年慶下殺」專區內商品且並符合抽獎資格，即可參加抽獎＊＊，有機會抽中 iPhone 15 Pro、Ipad Pro、Apple Watch Series 9、Airpods Pro、Dyson 吹風機、Marshall 藍牙喇叭等多項好禮，且多筆訂單可重複參加，買越多中獎機會越高。

Uber Eats 攜手生活風格品牌「出外人」打造之全台最 7hill 露營風格市集「Uber Eats 潮有市」活動。廣受消費者喜愛的「Uber Eats 潮有市」，今年特別結合戶外生活美學的露營風市集與音樂表演，將於 11 月 25 日及 26 日周末假日在台北華山 1914 文化創意產業園區，邀請消費者一同體驗最 7hill 的生活態度。