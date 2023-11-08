老花雷射成功案例數在亞洲受矚目　張聰麒醫師榮獲特殊貢獻獎！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

許多眼疾如老花眼、白內障、黃斑部病變等都是與老化有關，面對台灣正式走向高齡化社會，眼睛照護更不能落後。老花眼與衰退的眼睛調節能力有關，根據國健署統計資料顯示，40歲以上國人超過5成患有老花眼，但台灣近視人口位居全世界第一，導致多數民眾都是又近視又老花，要一次到位的進行視力矯正，而不是在多副眼鏡中換來換去，勢必要配戴漸變多焦型的老花眼鏡，然而漸變多焦型老花眼鏡目前效果仍有限制，常常會有讓視野變窄或是因適應不良而感到頭暈等問題，許多民眾因而求助其他的矯正方式。

老花雷射革新！視差+球差雙管齊下 突破傳統老花雷射年齡限制

遠見眼科張聰麒醫師表示：「傳統老花雷射的技術限制多，除了會有矯正不完全的問題之外，術後的視覺品質也相對差強人意，導致老花雷射過去在台灣一直是相當冷門的術式之一。」

為了提供台灣民眾先進的矯正選擇，遠見眼科張聰麒總院長親自赴歐洲學習「Presbyond LBV 裸視美」老花雷射，不同於傳統的老花雷射，Presbyond LBV 是利用球面像差的原理，遠、中、近三段距離都能看得清楚。

台灣醫療創舉！老花雷射培訓中心在台北市中心

Presbyond LBV 在歐美發展逾 10 年，造福了不少有老花眼困擾的民眾，技術與安全性備受認可。張聰麒醫師解釋：「老花雷射的複雜度遠超過近視雷射，除了需考量術前檢查是否完善、度數規劃是否精準之外，度數的施作跟儀器的操作上，也需仰賴驗光團隊與醫師的專業。」

面對技術的高門檻，過去 Presbyond LBV在亞洲一直難以推行成功，就連台灣的大型眼科集團也是在一番嘗試後，仍然選擇將儀器退回收場。

2020 年，經過多次的嘗試與校正，張聰麒總院長在台灣成功開創 Presbyond LBV 老花雷射案例，至今，累積的成功案例數令人矚目。

為了讓台灣及全亞洲的民眾都能享有Presbyond LBV老花雷射的矯正效果，張聰麒醫師多些年來致力於 Presbyond LBV 老花雷射的教學與推廣，更結合德國光學大廠，在遠見眼科 - 台北 101 旗艦中心設立「Presbyond LBV 老花雷射培訓中心」，讓老花雷射得以從台灣出發，在亞洲各地落地深耕。

選擇做困難但有價值的事 獲德國頒發的特殊貢獻獎

遠見眼科張聰麒總院長獲得德國光學大廠頒發之「Presbyond LBV 老花雷射特殊貢獻獎」。圖/遠見眼科提供

張聰麒醫師不畏競爭，讓最新的老花雷射技術得以傳揚出去，短短幾年間，台灣已有高達 20 間醫療院所引進老花雷射項目，張聰麒醫師也因此在上週 (11/2) 榮獲德國原廠頒發的「Presbyond LBV 特殊貢獻獎」。

張聰麒醫師說：「我認為好的醫師有責任替病人找尋更好的解決方案，我喜歡嘗試別人不敢嘗試的道路，因為通常越是困難的道路，越能創造出更大的價值。」

隨著老花雷射新技術突破傳統技術的不足，民眾對於雷射的接受度也越來越高，張聰麒醫師提醒，老花雷射手術應是矯正老花眼的最終手段，若民眾不適應老花眼鏡，希望能求助雷射的矯正，也應選擇經驗豐富的醫師，才能依眼睛狀況與自身用眼需求客製化療程。