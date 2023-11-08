國際買主強勢回歸 2023台灣國際五金工具博覽會買氣旺

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全國規模最大的「台灣國際五金工具博覽會」已於十月六日圓滿落幕。雖受「小犬」颱風影響，但三百多家參展商依然吸引來自47國，逾兩萬人次進場採購，線上、線下熱絡參與。不僅獲得參展與觀展業者高度肯定，展後更已超過百家業者表示續展，相約2024衝刺全球商機。

台灣是全球第三大手工具出口國，2021年總出口額達47.9億美元，較2020年成長27.4%，創下歷史新高，中高端產品線更是全球市占率第一。首日開幕典禮由總統府資政沈榮津、行政院政委龔明鑫、經濟部產發署副署長陳佩利、立委何欣純、台中市副市長王育敏及台灣螺絲工業同業公會蔡圖晉理事長、台灣工具機暨零組件公會陳伯佳理事長、台灣螺絲貿易協會陳和成理事長、金屬中心賴永祥執行長等數十個產業公協會理事長等貴賓親自出席盛事。產、官、學、研各界攜手同台，力挺台灣手工具，打造全球唯一五金產業縱谷。

主辦單位「台灣手工具工業同業公會」理事長賴亮孜表示，展會是台灣手工具產業向心力、研發力、創造力、生產力和應變力的展示平台。即便今年全球景氣逆風、地緣政治詭譎多變、通膨和去庫存影響仍在，超過三百家業者仍精銳盡出，捍衛台灣手工具王國的招牌。他強調，今年國際買主除了急單需求外，尚有部分新品打樣和新年度訂單議價。因為全球產業對於明年景氣回升已具有高度共識，值此去庫存的尾聲階段，讓今年展會後續衍生的潛在商機可期。

「台灣國際五金工具博覽會」以打造亞太指標性專業五金工具展會為目標，今年有來自美、日、德等8國、達12家海外業者參與展出。國際買家則有來自德、日、美、韓、印、杜拜、印尼、澳洲、伊朗等47國，近4百名的採購代表來台觀展。賴亮孜認為，全球供應鏈轉型的過程中，台灣位於銜接全球採購市場與多元生產佈局的軸心位置，國際業者與買主都可透過展會媒合最佳商機。執行團隊已經著手規劃擴大明年各項補助暨行銷方案，繼續打造「台灣國際五金工具博覽會」成為亞太地區最關鍵的五金工具產品交易平台。

面對疫後國際市場復甦，本展會作為台灣指標新展及最大手工具國際專業展會，更齊聚業界一線巨擘。包含全球金屬鈑材加工領先企業百超、台灣不銹鋼複合螺絲大廠世鎧精密、汽車維修設備大廠立晏企業、全球鐵皮剪大王皇盈企業、智慧套筒製造大廠銳泰精密、手鉗王光榮工業、工業級活動板手伯鑫工具、數顯型扭力板手特典、亞洲起子王義成工廠、專利板手王英發企業、鐵鎚王幸記工業、鋸子王久允工業、數位板手首君企業、棘輪板手隱形冠軍星聯鋒、氣動工具龍頭冠億集團、氣動釘槍大廠惠旺EVERWIN、手工具品牌商Jonnesway、工具箱霸主明昌國際、園藝工具剪維勝特和工具套組大廠磯慶等，都在此次展會中展示最新產品。有著「一站式採購計畫」、「國際買主住宿補貼方案」的雙重加持，以及國際產業媒體的熱烈關注，371位來自全球的國際買主及海外參展廠商等得以現場交流，並利用台中在地產業地利之便，洽談後直接安排訪廠以對接採購合作事宜，凸顯展會絕佳地利優勢。展會更結合時下最熱產業話題AI、碳權交易之「五金工業創新高峰論壇(TiTE Conference)」，暢旺展會人氣與商機，參展商紛紛確認續展，持續讓台灣手工具成為國際買主親睞首選。

放眼明年，執行團隊已著手進行規劃增加廣受業者肯定的「國際買主住宿補貼方案」名額，優化「一站式採購計畫」配套措施和擴大邀請國際業者參展觀展。明年展期預計於2024年10月16至18日舉辦，已有近百家參展商搶先完成續展預約。關於明年展會的最新資訊，請持續鎖定官網https://hardwareexpo-taiwan.com/zh-tw。