3大法人買超58億 台股5大電子族群「紅」燈猛閃

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外資買超37億 三大法人11/8買超台股58億元

外資等三大法人周三（11/8）合計買超台股58.06億元。包括外資與陸資買超37.33億元；投信法人買超14.55億元；自營商自行買賣部分係買超2.28億元，避險部分係買超3.9億元，合計單日買超6.18億元。

（工商時報 數位編輯）

科技股領軍指數走高 台股站穩半年線收復16,700點

聯發科和人工智慧（AI）概念股領軍穩盤，台股終場上漲55.88點、收在16740.83點，站穩半年線之上，重返16700點整數關卡。法人表示，基本面穩健，台股具備支撐，預期第4季至明年將迎來獲利復甦。

台股今天走勢震盪，盤中在聯發科及AI概念股領軍下逐步墊高，最高站上16775.23點，上漲90.28點，站穩半年線約16689點之上，收復16700點整數關卡，尾盤電子穩健，金融回檔。

加權指數終場收在16740.83點，上漲55.88點，漲幅0.33%，成交值新台幣2744.33億元，電子股今天終場漲0.52%，金融跌0.04%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群漲2.4%；代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.15%。

主要電子權值股漲跌互見，台積電終場收556元，漲0.18%，市值守穩14兆元之上，聯發科股價突破900元大關，收914元，漲2.93%，鴻海收97元，漲0.94%，台達電收301元，跌1.63%，日月光投控收平盤117.5元，聯電收48.5元，跌1.82%。

IC設計為主的千金高價股漲多於跌，股王世芯-KY收3045元，漲1.5%，股后信驊收2850元，漲4.4%，緯穎收1805元，漲1.98%。創意收1620元，漲4.18%，祥碩收1370元，漲1.48%，高價股維持「十一千金」。

人工智慧AI概念股勁揚，廣達收215元，漲5.39%，緯創收97.3元，漲4.18%，智原收335.5元，漲2.13%。

台新主流基金經理人張格靜表示，美國聯邦準備理事會（Fed）日前會議再次決議利率不變，雖然聯準會也沒宣告通膨已有效降溫，但投資人解讀聯準會趨向鴿派，短期內不會再升息，激勵美股及台股近日大漲。

展望第4季，張格靜指出，考量美國升息循環將接近終點，美公債殖利率水位也已反映聯準會近期鷹派基調，預期基本面並無轉差前提下，台股具備支撐。

展望基本面，張格靜指出，財報季來臨，近期包括筆記型電腦、個人電腦、手機等應用已出現需求回溫訊號，半導體及電子零組件族群進入需求修正尾聲，預期第4季至明年將迎來獲利復甦。

(中央社)

盤後》先溫後熱 台股6紅K 萬七不是夢

美股收高，台股周三開漲6.37點報16691.32點，開盤震盪，指數最低16665.4，隨後資本湧向AI，電腦周邊類股接手拱高，電子成交比重一度逼近八成，大盤盤中衝上16775.23最高、上漲90.28點，劍指16800關卡，櫃檯指數更觸及3個月高檔，然午後電子略微回檔，光電、生醫、電子零件同樣收斂漲幅，終場仍站穩半年線、16700，連6紅K線。

周三終場，加權指數上漲55.88點或0.33%，報16740.83點，成交量增至2744.33億元；櫃檯指數上漲0.32點或0.15%，報219.80點，成交量增至944.45億元。

周三權值王台積電(2330)震盪收紅，盤中達557元最高，終場收漲1元或0.18%，報556元；鴻海(2317)、聯發科(2454)分漲近1%、3%；日月光投控(3711)震盪持平；聯電(2303)則翻黑收跌近2%。面板雙雄友達(2409)、群創(3481)平盤震盪。

高價股方面股王股后雙揚，世芯-KY(3661)翻紅漲1.5%、股后信驊(5274)更大漲4%以上，千金股僅大立光(3008)、譜瑞-KY(4966)收小跌，其餘皆收紅，M31(6643)大漲半根漲停、放眼千金位，高價股維持11席千金。聯發科也衝上900元關卡，法說報喜的川湖(2059)漲停鎖住875元，排名14位高價個股。

AI伺服器液冷系統商AMAX-KY(6933)周三以每股96元掛牌上市，為台灣AI族群再添生力軍，鴻海集團為大股東之一，早盤以180元開出，盤中衝上238元最高，大漲147.91%，終場收漲141.50元或147.40%，報237.5元，蜜月行情甜翻。

AI概念股接棒衝鋒，帶量回神，帶動電腦周邊類指強漲2%超過，電子股成交比重同樣上揚，AI概念股如廣達(2382)、緯穎(6669)、緯創(3231)、英業達(2356)、技嘉(2376)、金像電(2368)、勤誠(8210)走堅上攻。

電腦周邊領頭漲，百貨、汽車、百貨、電子、半導體表現亮眼，金融、光電、航運、鋼鐵、生醫、電纜。航運股中，航空雙雄不同調，長榮航(2618)史上最大手筆購機，但股價虎頭蛇尾，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)亦持續走疲，拖累航運類指收跌。鋼鐵再度走跌，龍頭股中鋼(2002)、中鴻(2014)領頭，世紀鋼(9958)、豐達科(3004)則上攻穩盤。

台經院看好復甦態勢延續，2024年GDP成長率上調至3.15%，而市場預估2024年為AI PC關鍵發展期，明年下半年出貨利多，後續股價布局點讚，而產業上，目前亦樂觀看到手機整體復甦展望。分析師認為，台股目前缺量，而走勢震盪，但向上格局可看至明年第一季走勢樂觀。

台新投顧副總經理黃文清也認為，台股目前看起來持續多頭格局，站上所有均線，11月維持偏多行情，挑戰萬七有看頭，至於能否進一步挑戰萬八，預估先觀察能否突破今年高點17463.76，逐步觀察，預估升息進入尾聲有利資金行情，後續留意美國聯準會對利率態度、美國經濟數據如通膨、就業等，操作上，手機相關零組件、蘋概股、AI、生技等族群。

（時報資訊 葉時安）