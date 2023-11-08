《國際產業》斂指OpenAI、谷歌 傳亞馬遜「殺手級」AI模型備戰中

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社報導，兩位知情人士透露亞馬遜將斥資數百萬美元訓練一個大型語言模型（LLM)，希望它能成為OpenAI和谷歌母公司Alphabet旗下頂級模型的競爭對手。

消息人士表示，亞馬遜這個充滿野心的LLM取名為「Olympus」，該系統擁有2兆個參數，在目前正在接受訓練的模型當中，可能成為最大AI系統之一。

OpenAI的GPT-4是現有最佳的大型語言模型之一，據稱其擁有1兆個參數。

亞馬遜拒絕對此消息發表評論。科技新聞網站《The Information》在周二報導該項目的名稱。

據了解，這個AI團隊由Alexa前主管Rohit Prasad領軍，現在他直接向執行長賈西（Andy Jassy）負責。作為亞馬遜通用人工智慧（general AI）首席科學家，Prasad將Alexa AI研究人員與亞馬遜科學團隊整合起來，共同致力於模型訓練。

亞馬遜已經訓練出Titan等較小型的模型，也與Anthropic和AI21 Labs等AI模型新創公司合作，向AWS用戶提供它們的產品。

消息人士表示，亞馬遜認為擁有自行開發的模型可以讓AWS上的自家產品更具吸引力，因為企業客戶希望在AWS上取得性能最佳的模型。

LLM是AI工具的基礎技術，其目的是理解和生成人類語言，業界形容該模型是高級的「文字預測機器」。

AI模型越大，所需運算能力就越高，訓練成本也就隨之攀升。亞馬遜高層在4月的財報電話會議上曾表示，該公司將增加LLM和生成式AI方面的投資，同時將削減零售業務訂單發貨與運輸方面的成本。