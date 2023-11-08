旺旺連兩年參展進博會 聚焦大健康產業

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食品大廠旺旺連續第二年參加進博會，旺旺集團副總經理蔡旺庭7日表示，疫後大陸市場對健康保健的關注度大增，消費者愈加強調提升個人免疫系統的重要性，旺旺一直往大健康路線發展，將持續優化產品創新能力，「希望在對的時間賣對的產品」。

蔡旺庭受訪表示，旺旺進入大陸市場31年，營收成長超過100倍，不僅是最多明星產品的食品公司，且打造出許多副品牌，這是公司在陸經營的一大優勢。

其中，許多產品是80、90後消費者童年回憶，目前正透過新型態通路，藉由新媒體拓展知名度，同時尋求品牌形象的多元化、年輕化，貼近消費者的需求，找到適合場景和消費群的產品。

響應疫後消費者對健康保健關注度提高，並強調提升個人免疫系統，旺旺選擇投入低糖飲品市場布局。此外，旺旺水神是第六屆進博會支持企業和第六屆進博會推薦家清品牌，蔡旺庭強調，「希望在對的時間賣對的產品。」

蔡旺庭表示，進博會作為國際性交流平台，公司藉此讓品牌走進更多國家，目前已進入越南、汶萊和緬甸等地區。據統計，旺旺在大陸共31個工廠，外銷占比不到10％。蔡旺庭預期，在公司健康發展下，外銷占比希望能拓展到約25％。下一步將拓展更多國家代理商合作空間，瞄準日本、泰國和菲律賓等市場。

蔡旺庭表示，上屆進博會在疫情影響下，參展企業和代理商較少，但公司仍有約800位意象客戶，隨著今年活動大幅開放，預計意象客戶可達約1,000位，且該公司已預訂，明年將會再次前進進博會。