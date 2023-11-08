《產業》TrendForce：明年AI PC關鍵發展期 筆電恢復健康供需循環

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【時報記者任珮云台北報導】根據TrendForce最新預估，2023年全球筆記型電腦出貨將達1.67億台，年減10.2%。隨著庫存壓力緩解，預期2024年全球筆記型電腦市場恢復至健康的供需循環，主要的成長動能將來自終端商務市場緩步釋出的換機需求，以及部分細分市場如Chromebook、以及電競筆電的持續擴張，預估整體出貨規模將達1.72億台，年增3.2%。

TrendForce表示，AI PC屬於新興細分市場，目前尚未有明確定義，不過大抵可由軟體與硬體的角度切入觀察。軟體方面，Microsoft以GPT大型語言模型（LLM）為基礎的AI助理Copilot正式於11月開始販售，以Windows 11為基礎門檻、每位使用者每月30美金的訂閱費，提供Microsoft 365企業用戶導入AI處理能力，此服務目前仍相當依賴雲端伺服器的儲存與回應。

硬體方面，基於使用端更快速（即時回應、低延遲），以及更安全（本機儲存）、更便宜（降低伺服器依賴）為導向，回歸終端裝置的AI處理能力是CPU廠商的著眼點。不管是Intel NPU、AMD Ryzen AI、Apple Neural Engine或Qualcomm NPU都是藉由結合神經加速引擎，形成終端裝置上客戶端AI（Client AI）的應用，不再需要仰賴雲端運作，即可離線進行AI推論（Inference）的生產需求。在2024年處理器新品開賣後，將奠定高效運算AI PC的發展脈絡。

TrendForce認為，由於目前AI PC相關軟、硬體的升級成本高昂，發展初期將聚焦於高階商務用戶與內容創作者，此群體對於運用AI處理功能換取生產力效率有高度需求，同時也能即刻受益於相關應用，將成為第一代使用用戶。AI PC的出現，不一定能刺激額外的PC採購需求，多數將伴隨2024年的商務換機過程，自然的移轉升級至AI PC裝置。

對消費端來說，目前PC裝置可提供的雲端AI應用多能滿足日常生活、娛樂所需，如若短期內未見AI殺手級應用，提出有感升級AI體驗，將難以快速拉抬消費型AI PC普及，畢竟高通膨所帶來的高利率環境，導致出現許多殭屍企業（Zombie Company），企業面對的經營困境是融資借貸的資金壓力；對於一般消費者，則是在可支配所得越來越低的情況下，要換購一台售價高卻又非必需的電腦相當困難。不過長期來看，在未來發展更多元AI工具的應用可能性後，同時價格門檻降低，消費型AI PC的普及率仍可期。