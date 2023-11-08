jpp-KY前三季EPS達8.27元 明年將不低於今年

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jpp-KY經寶精密（5284）公告董事會通過Q3財報的營運成果，2023年Q3累積營收達新台幣17.66億元，較去年同期營收新台幣12.7億元，年成長高達39.01％，今年前三季銷貨毛利達7.33億元，營業利益4.18億元，稅前淨利4.35億元，前三季淨利3.94億元，基本每股盈餘8.27元，遠超過去年同期4.03元，在稼動率大幅提升下，單季毛利率維持在41.95％，前三季累計毛利率高達到41.49％，創下歷史以來的新紀錄。

經寶精密為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，今年在新產品-航太維修改裝件的帶動下，自上半年起就陸續創下營運的新紀錄，原本以為下半年基期較高，航太維修改裝件拉貨放緩以及非航太產品市場尚未明朗，下半年營運最多持平甚至是略減，但是受惠於航太維修客戶將其他供應商部分轉單到公司、伺服器機櫃拉貨暢旺加上數位飲料機恢復正常出貨，連帶第三季營收再次突破創下歷史新高，不過接下來第四季航太維修訂單暫告一段落，緊接著12月感恩節和聖誕節歐洲長假，第四季營運放緩，重心將放回減碳排放及新產線建置優化等預作未來的準備。

展望明年，公司的成長動能仍然以三大產品線為主軸，首先是航太產品，Airbus月交機量已逐漸恢復正常，在新機製造-航太駕駛艙航電機構件的部分將如預期中成長，維修改裝件的部分，則因為客戶其他共應鏈問題以及組裝速度稍慢的關係，目前尚未能確定，但是公司已積極接洽其他新的客戶以及新的產品因應。

其次是伺服器的部分，除了伺服器機殼將有機會重啟專案出貨，機櫃受到AI及雲端的需求大增，客戶也將拉高明年度的出貨預算，將有機會呈現雙位數的成長，最後則是數位飲料機，泰國數位飲料機（TAO BIN）的客戶開發有成，不但成立專門的子公司營運，擴大泰國本土的設立據點，並成功拓展海外市場，公司也將積極配合出貨，雖然航太維修改裝件尚未明朗，但是非航太產品的成長有機會彌補部分缺口，保守預期整體將不弱於今年的營運表現。