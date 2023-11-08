大武崙沙灘越線玩立槳遭罰 民團痛批基隆市府濫權

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基隆市大武崙沙灘10月16日有2人跨越警戒線浮球，遭基隆市政府開罰每人新台幣1.5萬元。但民間團體台灣開放水域聯盟認為，市府並未在沙灘張貼公告，開罰於法無據。基隆市政府表示，已在周邊出入口貼出告示，違反的民眾將依《發展觀光條例》開罰。

大武崙沙灘今年8月12日一天之內，發生3起溺水事件失去了3條人命，為避免類似事件重演，基隆市政府在封閉大武崙沙灘一周後，將海域原有的浮球警戒線，自原本高潮線起算90公尺處，拉近到55公尺處。並禁止民眾越線戲水。

不過10月16日，有2名男子在大武崙沙灘玩立槳，期間超越了浮球警戒線。基隆市政府循線查到其中一名男子的身分，並開出新台幣1.5萬元的罰單。

台灣開放水域聯盟對此非常不滿，繼11月4日串聯近百位玩家赴大武崙沙灘集結抗議後，8日上午又召集約10名成員，到基隆市政府門口抗議。開水聯盟成員在現場高喊：「越線開罰，市府違法，越線開罰，公告在哪？」口號。

開水聯盟成員詹慧玲表示，基隆市府違法開罰，限制民眾親近海灘，她認為基隆市府的行為嚴重違法、濫權，開罰無據，市府應承認錯誤，並撤銷對民眾的「恐嚇」。

基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，基隆市政府自8月發生大武崙沙灘3死意外後，才將現場的浮球警戒線拉近，並在周邊出入口張貼告示牌，目的是希望能夠兼顧民眾戲水及生命安全。

蔡馥嚀表示，市府對於大武崙沙灘海域安全和遊憩範圍會做更全面檢討，目前現階段的管理措施，是為全面檢討之前能做安全維護，會廣納意見。至於受罰的民眾，若認為市府開罰無據，可以依法提出訴願，市府會協助陳述意見，希望能有圓滿結果。