日媒：拜習會11月15日舉行

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在國際地緣政治衝突升溫與全球經濟前景難明下，下周即將在美國舊金山登場的亞太經合組織（APEC）峰會期間，中國國家主席習近平與美國總統拜登會面的「習拜會」，受各方高度關注。日媒8日引述美國高官透露，「習拜會」將訂於15日舉行，這也是「G2」領袖一年來首度面對面的會晤。

日本經濟新聞、共同社8日引述美國高層官員表示，拜登與習近平的會晤訂於11月15日舉行，雙方正就一年來首次峰會做最後準備。

另據外媒8日報導，峰會期間，習近平還將與美國企業高層共進晚餐，宴會預料會有數百人出席。消息人士表示，安撫外國投資者是習近平本次訪美的重要任務之一，由於國際地緣政治日趨緊張、中國經濟成長放緩，以及國內政治因素影響，在中國經營的外資企業高層正愈來愈緊張。

日媒報導，美國明年將舉行總統大選，共和黨和民主黨都可能會對中國採取強硬態度。美方希望與中國維持高層級溝通，以避免因誤判或雙方關係突然轉差而引發意外的軍事衝突。報導稱，拜登希望恢復美中軍方對話，並在核武控制等議題上取得進展，拜登也要求中國在中東議題上採取更具建設性的態度。

拜登上個月在華府與中共中央政治局委員兼外交部長王毅會面時表示，美中必須負責任地管理競爭，並維持開放的溝通管道。11月6日，中國和美國在華盛頓舉行核武器軍控會談後，美國國務院表示，雙方進行了具建設性的軍控談判。

針對中美關係，正在新加坡訪問的中國國家副主席韓正8日上午在第六屆彭博創新經濟論壇上表示，中美兩國能否正確相處，事關人類前途命運。近一段時間經雙方商定，中美之間開展了一些重要高層互動，這些互動釋放積極信號，也提升了國際社會對未來中美關系改善的正面預期。中美關係穩下來好起來，是兩國各界和國際社會的共同期盼。

另一方面，中國國務院副總理何立峰8日正式展開5天的訪美行程，他此行將與美國財長葉倫等高層官員會面，討論中美一系列經濟問題，為習近平出訪繼續鋪路。