中東爆衝突 蔡英文：和平不能視為理所當然，台灣是安全可靠夥伴

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「2023台北安全對話」今天（8日）開幕，聚焦中國對全球秩序與民主構成的挑戰。總統蔡英文親臨前往致詞表示，台灣的安全與印太地區和世界的安全息息相關，台灣已證明是安全可靠的夥伴。

蔡英文認為，隨著全世界的民主制度正面臨此世代最大的考驗，我們齊心協力遏止區域中冒險主義和侵略行為，以確保和平的未來，及共享價值的延續，至關重要。近來除俄烏戰爭，中東也爆發衝突。面對這些日益嚴峻的安全挑戰，不能將和平視為理所當然。

國防安全研究院舉辦「2023台北安全對話」（2023 Taipei Security Dialogue)，蔡英文前往致詞表示，我們正處於充滿強烈不確定感的時代。近年來，重大衝突及前所未有疫情破壞全球經濟的穩定，威脅世界秩序。

如今，烏克蘭持續對抗俄羅斯的入侵，。

為確保全球秩序在這不穩定的時期不受破壞，必須堅定捍衛自由民主，對此價值最迫切的威脅可能來自威權政權。日益升高的「灰色地帶」活動嚴重破壞印太區域的穩定。其中包括在南海和東海的海上恫嚇。

台灣更是不斷遭遇挑戰，防空識別區遭到日益頻繁的侵擾，周邊有大規模軍事演習，還要面對經濟脅迫和持續的網路攻擊。總體而言，這些手段旨在動搖台灣人民對民主的信心並削弱自我防衛的決心。

今年5月，「七大工業國集團」（G7）領袖在廣島峰會後發表聯合聲明，重申「臺海和平與穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺」。而就在上個月，澳洲總理艾班尼斯在美國國是訪問期間，與拜登總統共同表示反對單方面改變兩岸現狀。此前，許多國家領袖亦對這個區域的安全表達關切。

台灣人民有決心守護我們得之不易的自由民主。因此，我們的首要任務就是要強化自我防衛能力和社會的韌性。過去一年，我們恢復一年期義務兵役，加強義務兵的實戰化訓練，調整部隊結構，確保國軍弟兄姊妹能夠因應現代戰爭的挑戰。國防預算也連續8年持續增加，明年將較今年成長7.7％，約占GDP的2.5％。

她說，今年9月，我們「潛艦國造」的第一艘原型艦下水，這是海軍艦艇國造計畫的里程碑。許多人曾認為這項計畫的野心太大，這一切成就證明保衛國家堅定不移的決心。

我們採取全面的對策以強化重層嚇阻及國防自主，蔡英文說，台灣人民了解，無論對自己、鄰國或合作夥伴來說，保衛國家都至關重要。她要提醒大家，台灣的安全與印太地區和世界的安全息息相關。身為國際社會負責任的一員，台灣將持續維護區域和平穩定，並拓展及深化與利害相關各方的夥伴關係。台灣堅守對民主的承諾，已證明是安全可靠的夥伴。