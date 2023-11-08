半工半讀努力向學還當志工回饋社會 他獲頒助學金

曾獲頒總統教育獎的「小洋」，父母都是中度身心障礙者，再加上父親酗酒、家中經濟困難，高中起就半工半讀，仍奮發向上，近日獲頒「群園助學金」。群園事業機構指出，今年共有250名大專學子通過助學金申請，總金額達500萬元，該助學金發放至今11年、累計發出金額超過6000萬元。 群園事業機構指出，小洋家中有年長的祖母且父母都是身心障礙者，他的父親因酗酒成癮不務正業，也因此，小洋與妹妹都必須半工半讀及仰賴獎學金支應生活費、學費，但他仍奮力向上，曾拿過3次台大書卷獎及台大校優秀青年、教育部奮發向上學生優秀獎，更利用寒暑假擔任志工，盼回饋社會。 就讀師大國文系1年級的「小憶」，母親罹患重度失智症、父親有輕度思覺失調且去年車禍骨折，家中經濟重擔都落在母親身上，他為了體恤家人，國三開始就努力爭取獎學金並打工賺取學費，還利用中午休息時間到學校圖書館擔任志工，小憶說，他相信天助自助、取之社會用之社會，希望腳踏實地的去實踐理想，也獲頒群園助學金。 群園事業機構指出，創辦人呂崇民致力於公益多年，為減輕弱勢學子的經濟壓力，特別設立「群園助學金」直接挹注學子；前幾年因疫情導致景氣不佳，群園助學金持續緩解許多學子的困難，今年疫情趨緩，再加上教育部提供「疫後就學貸款補助方案」，助學金仍與政府一起努力協助學生解決學費問題。 該機構強調，群園助學金主要針對單親、隔代教養或失依、家庭中有失業、疾病等經濟資源不足的弱勢學子發放，考量大學學費年年調漲，大專生壓力居高不下，去年發放對象限縮為大專生，今年申請通過名單8日公布，盼優秀青年努力改善生活，學有所成後回饋社會、接棒「助人」理念。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！