閎康10月營收歷年同期單月最高

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半導體檢測大廠閎康（3587）10月營收為3.78億元，較去年同期成長2.97％，更創營收歷年同期單月最高，主要受到日本市場的強勁成長帶動。

閎康10月營收為3.78億元，較去年同期成長2.97％，累積前10月營收39.55億元，較去年同期成長23.50％，主因係日本市場的強勁成長，閎康表示，該公司9月開設的熊本實驗室目前產能已經供不應求，預計2024年初即可認列營收，為滿足持續增長的市場需求，公司亦有擴增熊本實驗室產能計劃。