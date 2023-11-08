網激推全聯5款甜點 第1名回購率極高

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【中時新聞網 方翊倩】全聯甜點相當受歡迎，每次推出新品都會在社群平台掀起討論，臉書粉專「發票載具」整理網友激推的5款甜點，價格都不超過100元，其中第1名「老鷹紅豆銅鑼燒」回購率超高，一盒8個只要79元，CP值爆表。

「發票載具」粉專發文表示，全聯不只生鮮好買，甜點也很吸引人，除了價格平易近人，味道也不輸外面的甜點店，偶爾嘴饞買個來吃對荷包負擔不大。

粉專小編整理5款網友討論度最高的點心，第1名「老鷹紅豆銅鑼燒」，一盒8入79元，滿滿的紅豆蜜內餡又香又甜，是消費者回購率超高的聖品。

第2名是「小農鮮奶泡芙」，一盒85元，《Dcard》網友一致好評，認為內餡飽滿、奶味濃郁，放冷凍保存，要吃之前用氣炸鍋加熱一下，「外熱內冷的口感，一口就愛上。」

第3名是「北海道乳酪蛋糕」，一盒79元，打開包裝就能聞到乳酪的香氣，口感濕潤、綿密，有點像輕乳酪，清爽可口。

第4名是「72％巧克力捲」，一盒85元，巧克力和鮮奶油都不甜膩，蛋糕蓬鬆柔軟，最重要的是一條的熱量只有150.8卡。

第5名是「提拉米蘇捲」，一盒89元，堪稱全聯的人氣王，蛋糕體很紮實，奶油是提拉米蘇風味，搭配巧克力蛋糕一起吃，順口又不過甜。

許多吃過的網友留言「1～5都好吃」、「巧克力捲好吃」、「巧克力捲加咖啡捲的更優」、「都太甜了」、「老鷹紅豆銅鑼燒我買過59元，那才算真正的便宜！」也有人推其他款甜點，「我選千層蛋糕」、「之前買到過一款芋泥寶盒蛋糕好好吃，但只買到一次，後面去找就沒再賣了。」