推動精準三大醫療 賴清德：打造健康台灣帶動生醫產業發展

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副總統賴清德今（8）日出席「衛福部台北醫院急重症大樓動土典禮」時表示，大樓興建完成後，將滿足地方急重症需求。未來會結合醫界與臺灣社會力量，推動精準醫療、再生醫療及智慧醫療，帶動台灣生醫產業發展，與國際醫療技術同軌，打造健康台灣。

賴清德說，該院涵蓋服務範圍包括新莊、五股及泰山區等，人口有將近60萬人。他閣揆任內拍板同意該院興建這棟大樓，期能滿足地方急重症需求，不僅提供鄉親更及時醫療照護，亦落實健康平權。未來他將推動設置「百億癌症新藥基金」，目標是2030年讓癌症死亡病人減少3分之1。

賴清德提到，他在擔任行政院長任內，立委多次談及衛福部台北醫院對新北市醫療的重要性，尤其該院涵蓋的服務範圍包括新莊、五股及泰山區等，人口有將近60萬人。因此他拍板同意該院興建這棟大樓，期能滿足地方急重症需求，不僅提供鄉親更及時的醫療照護，亦落實健康平權。在歷經蘇貞昌前院長、陳建仁院長一棒接一棒努力，這棟大樓才能在今天動工。

賴清德指出，台北醫院勇於承擔重要防疫任務，該院在2021年榮獲SNQ戰役特別獎首獎，總統也特別接見表示感謝與肯定。該院2020年開始設立悅心日照中心及早療中心，2022年成立悅心托嬰中心，讓醫護人員能兼顧育兒與工作。未來這棟急重症大樓完工後，將可進一步提供醫學中心層級服務。

他強調，未來會結合醫界與台灣社會的力量，持續推動精準醫療、再生醫療及智慧醫療，帶動台灣生醫產業發展，與國際醫療技術同軌，讓台灣醫療服務越來越好，產業也持續不斷升級。

另癌症是國人健康的第一殺手，也是十大死因之一，未來將推動設置「百億癌症新藥基金」，目標是2030年讓癌症死亡病人減少3分之1。他希望共同打造健康台灣，讓國人更健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣。