瑞穗天合與台北美福 迎雙11盛典聯袂限時推出11,111元住房專案

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瑞穗天合與台北美福再獲「卓越五星」標章， 迎雙11盛典聯袂限時推出11,111元住房專案

天成飯店集團旗下位於花蓮的度假酒店瑞穗天合國際觀光酒店，以及坐落於台北市大直河岸的台北美福大飯店，繼2020年首度獲得觀光署星級評鑑「卓越五星」後，今年兩家飯店從硬體建築設備、軟體服務品質，皆拿下了絕佳成績再度蟬聯，今（8)日獲頒「卓越五星標章」，肯定兩家飯店提供卓越旅宿體驗上的努力，而兩家飯店為慶祝獲此殊榮，一併搶搭雙11購物熱潮，即日起至11月14日限時推出，卓越1＋1住房專案優惠價11,111元起。

交通部於今年9月中旬調整組織，將觀光局升格為觀光署，未來將投注更多資源提升台灣觀光產業於國際的能見度，以及整合跨部會風景區發展等。觀光署推行星級旅館評鑑已超過10年，期盼透過評鑑制度提升服務品質，提供旅客優質旅宿體驗，並自2019年起增列了卓越五星（五星＋）等級，鼓勵飯店在建築硬體和服務品質上更臻完美，帶給國內外旅客超越五星的頂級體驗。

瑞穗天合國際觀光酒店與台北美福大飯店兩家飯店為慶賀蟬聯卓越五星殊榮，即日起至11月14日聯袂推出「卓越1＋1住房專案」。台北美福大飯店「卓越1＋1，雙11住五星」超值住房專案，尊爵套房只要11,111元，親山近河的地理位置，可步行到河濱公園欣賞台北101的天際線，或至劍南山親山步道感受山林的幽靜。瑞穗天合國際觀光酒店則祭出「卓越1＋1極致住房優惠」，雙人一泊二食平日入住莊園精緻家庭房11,111元起，早、晚餐於PRIME ONE牛排館品嘗精緻美饌，並可盡情享受瑞穗溫泉黃金湯與各項水陸設施，如平日入住再加贈一位兒童免費，適合闔家同遊。

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團旗下頂級度假飯店品牌，坐落於花蓮瑞穗鄉占地兩萬坪，擁有198間南歐典雅風格的客房，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯／金色水樂園，以及悅華莊SPA之複合式頂級度假村。整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

瑞穗溫泉是特有的黃金湯，泉質與日本三大古湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、水面遇空氣則氧化成淡黃色結晶的溫泉花。瑞穗天合國際觀光酒店汲取地底泉脈，將溫泉輸送至全客房及金色水樂園戶外的黃金溫泉區，一年四季皆適合沉浸黃金湯洗禮，感受通體舒暢的幸福。

酒店園區內的另一大亮點為占地2300坪的金色水樂園，是全台灣首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園，從室內到室外，冷水到溫泉，一年四季適合親子同遊。金色水樂園共分為4個區域，包含露天的金色吧台區、自然風呂的黃金溫泉區、天然舒放的按摩水療區，以及繽紛童趣的兒童戲水區等，全酒店涵括泡湯、戲水共有108池，提供消費者恣意暢遊的絕佳選擇。

台北美福大飯店為2016年台灣自創品牌的國際觀光旅館，陸續於2016至2023年期間榮獲國內外各大旅遊評鑑組織的肯定，包含2020年獲得觀光局頒發卓越五星標章，成為台北唯一獲得此殊榮的國際觀光酒店，2021-2023年米香台菜餐廳更奪下米其林一星餐廳。飯店坐落於大直地區，鄰近捷運站，至松山機場僅需車程10分鐘，桃園機場35分鐘，讓旅客輕鬆遊走台北。飯店規劃5間特色餐廳─彩匯自助餐廳「palette」、「潮粵坊」、日本料理「晴山」、台灣澎湃古早味「米香」、義大利精緻餐點「GMT」，以及1間烘焙坊「Moment caf？ ＆ bakery」。

台北美福大飯店擁有146間精緻典雅客房，每一間都以絕佳的尺度規劃出寬敞雍容的愜意空間。配備有大理石淋浴空間及走入式大型更衣室。大片落地窗讓自然光優雅灑落一室，高雅的設計風格搭配簡易操作的房間設施，讓追求品味的旅客獨享這優雅舒適且不受拘束的大空間。入住期間，房客可免費享用迷你吧及新鮮水果，還可使用健身中心、三溫暖、兒戲遊戲室及戶外恆溫游泳池，翌日再享用營養滿點的彩匯自助早餐，大啖現做台式飯糰及美福招牌牛肉麵，中日西各式豐盛餐點，喚醒美好的一天。