全球知名飲料疑支持以色列 土耳其國會予下架

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【中時新聞網 黃凡甄】自從以色列對加薩發動攻擊以來，土耳其以一連串行動表達不滿，國會昨天宣布，禁止國會的餐廳、咖啡店和茶館供應支持以色列的公司產品，雖然沒有表明是針對哪些業者，但有消息指出是可口可樂和雀巢公司。這也是以哈衝突爆發以來，首次有全球大型品牌遭到政府機構抵制。

路透社報導，根據消息人士透露，土耳其國會昨（7）日將雀巢及可口可樂的產品從自家餐廳下架，原因是這兩間公司在加薩戰爭中「支持以色列」。

國會議長柯土爾穆斯（Numan Kurtulmus）表示，此舉是為了「呼應民眾對支持以色列的公司的抵制」。另有消息人士指稱，雀巢與可口可樂是唯二從菜單移除的品牌。

不過關於上述兩間公司是如何支持以色列，土國國會和消息人士並未加以說明。

報導指出，過去一個月來，土耳其活動人士在社群平台點名批評這兩家公司，呼籲群眾抵制以色列商品，以及他們認為支持以色列的西方公司。

土耳其政府也以行動表達對以色列軍事行動的憤怒，不僅召回以色列大使，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也斷絕與以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的所有聯繫。

不只土耳其，全球各地都出現反以聲浪，西班牙巴塞隆納港口的工人拒絕裝卸軍用物資，比利時運輸公會也拒絕處理運往以色列的武器軍備。

文章來源：Turkish parliament dumps Coke, Nestle from menus over alleged Israel support