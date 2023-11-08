傳大陸官方要求平安保險收購碧桂園

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房債問題拖累大陸經濟成長腳步，路透8日引述多名消息人士透露，大陸政府已要求平安保險收購落難的民營房企龍頭碧桂園的控股股權。平安保險下午則發表聲明否認稱，注意到有關消息，該報導完全與事實不符，平保從未收到任何有關政府部門或機構的相關要求，且截至今年第三季末，公司已經不再持有碧桂園的股份。

報導稱，消息人士表示，大陸政府希望平安保險持有碧桂園超過50％的股份。如果平保成為碧桂園的控股股東，官方希望平保分階段注資，以幫助碧桂園緩解流動性緊張的問題。目前碧桂園的最大股東為創辦人之女楊惠妍，目前持有約52％的股份。

消息人士指出，大陸政府希望碧桂園的流動性問題能在廣東省內得到解決，不要蔓延到更廣泛的經濟領域，而且平保是一個合理的選擇，因為其總部亦位於廣東省，並一直是碧桂園的主要股東。大陸政府已指示廣東省政府協助安排這項由平保對碧桂園的救助計劃。而且平保與官方之間的討論是由中國人民銀行相關部門主導，碧桂園、金融監督管理總局亦有參與。

消息指出，大陸官方與平安核心領導人之間的溝通於8月底開始，目前仍處於早期階段，平保已被要求對碧桂園進行盡職調查。消息人士表示，大陸監管機構希望能將此擬議的救助計劃，能為其他陷入財務困境的房地產企業的債務重組提供可行性範本。

此外，大陸另一家民營房企巨頭萬科傳出獲得深圳市國資委和深圳地鐵大力支持，兩者表示將在資產收購和債券購買方面大力支持萬科，加上大陸官媒近日吹風，指部份大陸房債或將導致系統風險，須及早識別及處理。在這些消息助推下，陸港房地產類股8日走勢強勁。

港股方面，龍湖、華潤置地盤中上漲升0.5％至3.8％。融創、碧桂園、富力、旭輝、恒大、世茂的漲幅介於10％至28％。平安不動產2026年7月到期、3.45％債券每1美元漲4.9美分至59美分，創今年1月18日以來最大漲幅。該公司2025年6月到期的3.25％債券每1美元漲5.1美分，至65.4美分。