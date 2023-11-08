今年第二次！趕在負利率可能結束前 巴菲特旗下波克夏將再發日圓債

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《彭博資訊》報導，瑞穗證券最新表示，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威正考慮近日再次發行以日圓計價的公司債，負責承銷的瑞穗證券將跟美國銀行證券日本分公司負責發債事宜，此次發債也將是波克夏海瑟威繼今年4月後，今年第2度發行日圓債，因預期日本央行將終結負利率政策。

波克夏海瑟威打算發債之際，恰逢日本央行總裁植田和男實質鬆綁10年期公債殖利率的1%上限，這提醒市場若日本央行放棄負利率政策，波克夏海瑟威等海外最大日圓債發行者，恐面臨更高的借貸成本，Asset Management One基金經理人Haruyasu Kato表示，鑑於利率將走高，他們可能希望盡可能長時間採用固定利率，但對他們來說還是很便宜，目前是日本公司債市場的轉折點。

波克夏海瑟威在2019年首度發行日圓債，今年4月時則分別發行年限為3年、5年、7年、10年跟30年等5種期限的日圓債，總發債金額達1,644億日圓（11億美元），是該公司第6度發行日圓債。

波克夏海瑟威4月發行日圓債時，遭遇歷來最高發債成本，因為當時市場臆測日本央行將緊縮政策，加重發債者的負擔，但跟其他國家相比，日本發債成本仍較低，而在該公司發債同月，巴菲特曾造訪日本並跟他所投資的5大商社高層見面，波克夏海瑟威目前對日本五大商社平均持股比例來到8.5%以上。