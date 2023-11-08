《觀光股》揚秦10月營收登峰 新品牌添Q4動能

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【時報記者林資傑台北報導】揚秦(2755)公布2023年10月自結合併營收1.92億元，較9月1.71億元成長5.59％、較去年同期1.61億元成長達19.27％，改寫歷史新高。累計前10月自結合併營收17.78億元，較去年同期15.49億元成長達14.74％，續創同期新高。

揚秦表示，10月營收成長再創新高，除了旗下品牌「麥味登」、「炸雞大獅」受惠整體餐飲內需復甦持續，配合APP持續推出線上專屬優惠增加買氣外，全新品牌「涮金鍋」業績開出紅盤，亦增添營收成長動能。

截至11月初，揚秦旗下早午餐品牌「麥味登」全台總店數增至824家，台式炸雞品牌「炸雞大獅」海內外店數維持100家，咖啡簡餐烘焙品牌「REAL真．Cafe．Bread」全台維持5家，以及和風涮涮鍋新品牌「涮金鍋」1家。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，年初開始投入的數位轉型基礎建置已完成，總部未來將可透過更精準數據推出活動、提升業績。同時，旗下雙引擎「麥味登」、「炸雞大獅」亦會透過線上及實體方式拓展加盟業務、增加營業據點。

隨著氣溫轉涼，「涮金鍋」11月搭配推出「好評再延續，揪團吃火鍋，全面89折優惠」，預期可望增添揚秦第四季整體業績動能，一併帶動「麥味登」可於年底增至830家、「炸雞大獅」國內店數達100家的里程碑。