《金融股》台北富邦銀行首本永續報告書正式發布

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【時報記者任珮云台北報導】富邦金(2881)旗下台北富邦銀行深耕永續發展，為全面溝通永續行動策略、分享永續成果，增進與利害關係人的互動，今年10月底正式發行第一本永續報告書，並公開於官網提供民眾瀏覽及下載，讓社會大眾更全面瞭解北富銀的永續理念與實踐作為。北富銀表示，今年自主編製首本永續報告書，揭露ESG(環境、社會及公司治理)各面向資訊，期能以此報告書為起點，集結各界正向力量，一起力行永續，持續朝「永續金融領航者」目標邁進。

北富銀首本永續報告書依循全球永續性標準理事會(GSSB)公布之GRI準則、美國永續會計準則委員會(SASB)「商業銀行產業準則」等國內外永續揭露準則編纂，呈現北富銀2022年度的永續亮點成效，並經過第三方確信。承繼富邦金控「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略主軸，北富銀以「協助客戶永續轉型」、「提供最佳金融服務」、「友善、健康幸福職場」、「串聯社會正向力量」永續願景推展ESG策略方針，並建立完善的永續治理架構，包含制定永續發展政策及執行辦法作為全行永續發展之依循，另設立永續發展執行小組，由總經理擔任小組執行長，率領高階主管及跨單位功能性小組，由上而下推動永續發展。北富銀每半年將ESG執行成果提報至董事會，以作為永續行動成果之監督機制，實踐永續治理。

北富銀不僅於投融資流程導入ESG衡量指標，力促企業落實永續發展，更積極開發綠色創新融資商品，提供多元永續金融解決方案，包括永續績效連結貸款、再生能源融資及永續供應鏈金融合作案等，提供企業邁向淨零轉型所需之資金。此外，北富銀自2021年首次發行可持續發展債、社會責任債各10億元後，連續三年發行永續概念債券，2022年發行綠色債10億元、2023年預計發行永續發展債10億元。據統計，2023年至9月底止，北富銀綠色投融資金額較去年底增加951億元，成長率約19%，展現其積極實踐永續金融的決心與執行力。