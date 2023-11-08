嘉聯益：帳上現金31億元 財務穩健

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

軟板大廠嘉聯益（6153）第三季因提列11.23億元資產減損，侵蝕EPS達2.02元，加上稼動率低，導致今年前三季虧逾半個股本，嘉聯益表示，公司隸屬於PSA華科事業群，獲得銀行全力支持，且帳上現金達31億元，銀行授信額度仍有82億元，資金調度順暢，整體財務狀況穩健。

嘉聯益8日召開線上法說會，總經理張家豪對未來一年看法比較保守，目前稼動率約50％，由於大環境不佳，消費動能仍不理想，競價搶單仍會持續一段時間，但張家豪也表示，見到供應鏈庫存已回到合理水位，稼動率有機會在未來幾季逐步往上。

張家豪指出，嘉聯益持續與中、上游供應鏈及客戶策略聯盟，布局先進材料，在技術上，因應HDI時代來臨，開發多層板細微線路搭配模塊堆疊技術，搶攻高階市場；在系統面，則導入智慧工廠、全面數據化管理；此外，未來嘉聯益也將善用台灣二座廠、大陸三座廠及歐美辦事處的地緣優勢，在業界、客戶端取得第一手資訊，並持續與車載、元宇宙相關客戶合作，提出相對應的高頻高速軟板解決方案。

嘉聯益今年前三季每股淨損達5.17元，法人關注嘉聯益的財務狀況，嘉聯益表示，今年前三季雖面臨營運挑戰，然公司隸屬於PSA華科事業群，獲得銀行團全力支持，嘉聯益統計，目前銀行借款58億元、公司現金部位約31億元、淨負債約27億元，截至9月底，銀行授信額度仍有82億元，加上擁有瀚宇博德（5469）股票市值達17億元，辦理現金增資估可募得5～6億元資金，資金調度順暢，整體財務狀況穩健。