資誠ESG資本市場新經濟論壇 開發新商業模式

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資誠（PwC Taiwan）主辦、中華民國無店面零售商業同業公會協辦的「ESG 資本市場新經濟：建立信任 成就永續」論壇8日舉行，探討如何透過精進資訊品質，贏得利害關係人信任，並結合數位策略與永續資訊，開發新商業模式，創造永續價值，擁抱 ESG 資本市場新經濟。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，永續的面向越來越多樣化，永續議題所帶來的挑戰不再侷限於單一面向，利害關係人檢視企業的標準也越來越高，企業必須重新盤點未來將面臨的機會及挑戰，進行並整合內部資源，開發永續商業模式、創造企業的永續價值。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，高品質的永續資訊可有效建立信任、提高資訊透明度、管理風險與創造機會並為企業創造價值。投資人期待的是了解永續因素與公司商業模式的相關性、永續風險和機會對公司財務績效的影響，並透過高品質的永續資訊，協助企業調整經營方向，邁向永續新未來。

資誠聯合會計師事務所審計服務暨再生能源事業服務會計師廖容翎認為，企業要取得資本市場信任，必須提升永續資訊品質，透過第三方確信的把關，除了合規，亦可檢視公司內部資訊蒐集流程及相關內部控制制度的有效性，進一步提高永續資訊的可信度，增加投資人的信心，提升企業的競爭力。

資誠永續發展服務公司執行董事張嘉宏建議，企業應以科學基礎減量目標（Science-based Targets, SBTs）為依據，落實減碳作為，數位化的數據平台是一大趨勢，數位平台也能加快第三方確信的速度。

張嘉宏強調，企業領袖應該把永續轉型視為企業長期目標，除了善用ESG策略思維和數位力，也不可忽視高品質永續資訊的重要性，能有效防範漂綠疑慮，不僅能獲得外界信任，更能在資本市場上爭取綠色融資，成功邁向永續未來。