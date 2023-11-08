嘉市與中華台北特奧會簽約 共推「融合教育」

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為推行愛與包容的城市文化，嘉義市政府8日在民族國小舉辦「引領融合─與愛同行」合作簽署儀式，市長黃敏惠與中華台北特奧會理事長李錫津簽約，中華台北特奧會與北園國小等7校推動融合教育，國際特奧會東亞區總裁馮美孫見證。

黃敏惠表示，人文教育是嘉義市重要的教育發展綱領，今（2023）年北園國小再次受到中華台北特奧會肯定，與民族、大同、博愛、嘉北、港坪等國小及國立嘉義特殊學校，都獲選國際特奧會融合學校專案「引領融合─與愛同行」的合作對象。

黃敏惠表示，融合教育是讓普通生與身心障礙學生的課程變得更豐富多元，孩子們學習到接納與尊重，促進多元文化和包容性價值觀，簽約合作是城市推動融合教育的起點，共同為學生們創造更包容、平等、友善的學習環境。

黃敏惠還提到她的孩子就讀幼兒園時，園方說服家長普特共融教育能讓孩子學習互助、有多元學習，進而實施普特共融教學。

李錫津表示，台北特奧會持續推展普特共融運動、共融教育，這不僅是一種教育模式，更是一種價值觀和社會意識的體現，培養學生的同理心和包容心。

馮美孫表示，期待透過融合教育、融合體育，讓普通生與特教生感受到合作樂趣，發揮特教生潛力，也增進普特生之間的了解與互助。

嘉市府教育處長郭添財說，嘉義市高中職及國中小學從2020年起，與中華台北特奧會合作推動融合教育，感謝中華台北特奧會此次提供30萬元經費，與7校合作推動融合教育，有助於營造友善學習環境。