少量免證輸入大陸商品 要符價格、件數兩原則

財政部基隆關表示，依據經濟部公告「輸入少量大陸物品准許免辦輸入許可證之規定」，未准許輸入之大陸工業產品（稅則第25章至第97章，註：公告排除適用者除外），其起岸價格在新台幣3.2萬元以內，且單項產品在24件以內者（不能以件數論計者，在40公斤以內）准許免證進口；但屬稅則第6802節下之石材、稅則第6907節下之瓷磚者，其單項產品需同時符合在24件以內且在40公斤以內。

「起岸價格」指海關對全份進口報單所核定前述大陸物品的CIF總價；「單項產品」係以型號認定，如無型號，則以報單之單一項次分別計算，不論有無型號，均不得以尺寸規格及顏色分項計算；惟稅則第68章及69章貨品，其有貨品專屬號列之相同貨品者，應以專屬號列作為計算「單項產品」的基礎，如專屬號列係以尺寸區分，應合併計，若無專屬號列者，則以「貨品名稱」為計算基礎。

以花崗岩產品為例，貨品分類號列6802.23.00.00-1「花崗岩，經簡單鋸切成表面平整者」、6802.93.30.00-0「花崗岩製家庭用具和衛生用具」均為專屬號列，6802.93.90.00-7「其他花崗岩製品」，則為非專屬號列。倘來貨為「花崗岩製風水球底座」及「花崗岩製樣品-柱珠」，因均核歸貨品分類號列6802.93.90.00-7「其他花崗岩製品」之非專屬號列，則可以貨品名稱「花崗岩製風水球底座」及「花崗岩製樣品-柱珠」，分別計算其件數或重量是否符合少量免證規定。