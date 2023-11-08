亞伯樂聯手米其林綠星好嶼HOSU主廚李易晏「原嶼伯樂 品酩饕宴」預約開席

作為探究風味的領銜者，以經典珍稀100%雙桶熟成工藝聞名市場，擄獲各界好評的「亞伯樂（Aberlour）單一麥芽威士忌」，將聯手勇奪2023年米其林綠星好嶼HOSU主廚李易晏（iAN Lee）推出「原嶼伯樂 品酩饕宴」，蘊藉土地永續精神的精采宴席，呼應餐飲潮流，採集並提引在地真實原味，引領老饕伯樂進入純粹的味蕾世界。

伯樂在「原嶼伯樂 品酩饕宴」中，可展開一次精采跌宕的亞伯樂雙桶系列風味旅行：亞伯樂經典100%雙桶系列以14年與12年聞名，呈現自然風味與精工釀造的協調平衡，而A'BUNADH則展露醇厚且深邃風格，更有馥郁飽滿的A’bunadh Alba交織果香與蜂蜜香調，經典雙桶綽約本色與擅用在地食材的好嶼，演繹出超乎期待的味蕾歷險，絕對讓威士忌行家留下難得一遇的深刻印象。

另外與會的賓客，更可優先品酩亞伯樂即將於12月僅於指定店點上市的限量珍罕15年小批次雙桶原酒威士忌或亞伯樂17年小批次雙桶原酒威士忌。此兩個酒款是亞伯樂首次將首席調酒師團隊完美雙桶平衡的勾兌比例標示於瓶標之上，每瓶酒標上都標註專屬批次編號，全球限量推出，極具收藏性，滴滴珍貴且獨一無二。採原桶強度裝瓶，古法非冷凝過濾，重現猶如老饕桶邊品飲的多層次原始風味感受，將是所有伯樂都想一品為快的夢幻逸品。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，雙桶熟成工藝，始終是伯樂酒廠傳承世紀的驕傲，講究工藝精神，不惜成本，選用西班牙Oloroso雪莉桶與美國橡木桶，各自歷經巔峰歲月熟成，再加以勾兌，歷經巔峰年份熟成後，才予以100%雙桶勾兌，堅持必須經至少6次以上熟成勾兌，才能產出最佳的伯樂風味，造就完美平衡的層次，榮獲逾170座金獎肯定，榮獲米其林綠星的好嶼與之輝映，在「原嶼伯樂 品酩饕宴」兩相完美融合，媲美年度最佳餐飲體驗之一。

為了在「原嶼伯樂 品酩饕宴」中，讓賓客感受淋漓極致精神，好嶼HOSU主廚李易晏（iAN Lee）在餐點的設計上，爬梳追尋臺灣各地特色食材，一方面更以西方料理手法賦予食材全新面貌，李易晏（iAN Lee）進一步提到，亞伯樂威士忌開拓他既有料理味「原嶼伯樂 品酩饕宴」豐沛而飽滿的餐飲體驗。亞伯樂以原味風土為基礎，嚴選當地純淨水源，以僅在酒廠15英里內收成的大麥製成，低調內斂地展現最高標準，並透過實際行動，積極參與環境保護，支持當地工匠，甚至參與社區建設，確保永續性發展；而「原嶼伯樂 品酩饕宴」中絕無僅有的專屬菜單，分享在地食材和環境永續理念之外，也致力於和亞伯樂100%雙桶工藝達致完美協調。這場盛宴將帶您走入亞伯樂的世界，感受來自蘇格蘭原始地景和精湛工藝的風味，透過一頓餐的體驗，感受一場來自蘇格蘭迷人原始地景與細膩的匠人工藝的愉悅盛宴，好嶼及亞伯樂交織而成的傳奇故事。

「原嶼伯樂 品酩饕宴」

地點： 好嶼HOSU ( 台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄14號)

時間：12/2(六) - 12/16(六) ※預估進行2個小時

午場12：00伯樂入席｜12：30 開席

晚場18：30 伯樂入席｜19：00 開席

詳情請洽：ACCUPASS活動網址 http://s.accupass.com/Bx5FoU

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