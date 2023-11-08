台灣首家機能襪獲獎 鐘志誠獲金商獎「優良商人」殊榮

台灣原創機能襪品牌snug給足呵護（斯傑利企業有限公司)榮獲2023年象徵商業界最高榮譽的金商獎，為首家襪界企業獲此殊榮者，創辦人兼總經理鐘志誠於11月1日舉辦的「第77屆金商獎優良商人頒獎典禮」中，獲頒112年金商獎「優良商人」的最高榮譽，由經濟部王美花部長和商總會長許舒博共同授獎，並於11月7日前往總統府晉見總統與行政院立法院等部會首長，蔡總統表示所有得獎人都是各行各業的傑出代表，不僅擁有優良的商業信譽，而且持續推動技術創新，更重要的是他們積極履行社會責任，與政府攜手推動台灣整體經濟的蓬勃發展。

鐘志誠是台灣襪業首位獲此榮譽的企業家，經由公會舉薦、商業總會多名評審的嚴僅評鑑，以及經濟部各相關部門的審查，在經營績效、環境保護、研發創新、社會責任等各方面的卓越表現備受讚譽。此殊榮給予了鐘志誠17年以來全力推動台灣襪業技術提升、品牌形象和經營管理水平領域最高讚譽與肯定。

斯傑利企業總部位於台中，專注於異味控制和溫度控制的機能襪、機能衣物研發，憑藉獨特科技棉紗製成的10秒除臭襪，從推出初期就贏得了廣大消費者的喜愛，消費者回購率高達8成以上，更獲得知名球隊指定愛用。至今取得537項MIT台灣制微笑標章、10項台灣金選獎、9項專利，以及3項台灣戶外精品獎。更獨創了10種符合亞洲人寬腳板的精緻規格，堪稱台灣襪業的翹楚。近年，品牌更獲邀拓展至東南亞，將台灣卓越的產品跨足海外市場。

鐘志誠說自己的早年生活充滿了艱辛，18歲時家庭遭遇巨變，他以僅剩的2,000元現金踏上了襪業創業之路，從擺攤起家。這段崎嶇的創業旅程拉近了他與市場的距離，讓他更能聆聽消費者的需求。他發現市場上廣泛存在著穿脫鞋時異味的問題，卻缺乏快速有效的解決方案，為解決這個問題，鐘志誠開始深入研究除臭原料技術，研發出極具舒適感的除臭功能襪，並贏得廣大消費者的喜愛。他持續深耕機能紡織市場，陸續研發控溫機能服飾、戶外機能服飾等產品，提供人們更舒適的穿著體驗。他的創業故事激勵了身邊的許多人，不論逆境如何，只要堅持夢想，一步一腳印就能取得卓越成就。

然而，鐘志誠的卓越貢獻不僅在企業經營領域有目共睹，在創業的17年歲月中，他一直秉持感恩之心，積極參與各種社會公益事業，熱心支持社會關懷和慈善活動。他堅守著「榮神益人」的核心價值，將「有感解決消費者問題」視為品牌研發的核心理念，極為注重產品的安全、健康、實用性和耐用性，以減少快時尚潮流對地球所帶來的浪費和環境負擔。除此之外，在個人成長方面也不斷努力，於45歲時成功取得國立暨南大學EMBA學位，彌補了年少時的學業遺憾，也實現了母親的夙願。鐘志誠以其堅韌的精神、持續不斷的卓越創新，同時帶領斯傑利積極企業投入社會公益 ，獲此殊榮同時將以此堅定的信念持續向前。

一同榮膺2023年最高榮譽「優良商人」的還有台灣眾多知名企業，如群創光電、台灣索尼、京揚國際、台灣三菱電機、安勤科技、小林鐘錶眼鏡、觀霧休閒山莊…等26位優良商人得獎人，及優良外商、優良外國駐臺商務單位、優良老店、菁英老店等各領域獲獎者在11月7日受邀至總統府晉見總統，這一殊榮肯定了他們對台灣經濟和社會的卓越貢獻，並為台灣企業界的優秀品牌和經營者樹立了典範。