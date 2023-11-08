《半導體》威剛10月營收攀逾13年高峰 董座喊3年記憶體好光景

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【時報記者葉時安台北報導】繼第三季營業淨利季增2.65倍後，記憶體模組廠威剛(3260)10月合併營收再創逾13年來單月營收新高，年增近4成、攀上37.91億元。威剛表示，目前上游原廠對價格態度相當強勢，記憶體價格欲小不易，在客戶持續回補庫存下，看好11月營收與獲利表現仍將維持高檔。陳立白也預期AI PC、AI手機等各類AI應用愈趨蓬勃發展，未來2~3年都會是記憶體產業的好光景。

威剛董事長陳立白重申對記憶體價格與產業景氣的樂觀看法，並強調目前的價格反彈動力主要是來自於上游減產效應及通路回補安全庫存。但伴隨著智慧手機需求漸入佳境，同時PC出貨逐步回復常態，預期明年農曆年後就能見到記憶體產業的春燕歸來，屆時NAND Flash與DRAM價格仍將持續上漲，整體產業正向趨勢至少將維持到明年第三季，明年下半年上游原廠將可望由虧轉盈。

此外，陳立白也預期AI PC、AI手機等各類AI應用愈趨蓬勃發展，將推動上游原廠產能配置與新增投資都集中在HBM及DDR5，為產業帶來新一波多頭，未來2~3年都會是記憶體產業的好光景。

受惠於第三季DRAM與NAND Flash現貨價同步起漲，以及公司提前備貨低價庫存，威剛第三季不僅合併營收季增25.63%至86.03億元，也推動第三季雙率雙升，單季毛利率由第二季15.46%成長至18.51%，營業利益率也增加近4個百分點，營業淨利達5.17億元，季增264.51%。單季稅後淨利達4.26億元，歸屬母公司業主淨利4.14億元，季增55%、年增近2倍，以加權平均股數2.65億股計算，每股稅後淨利1.57元。累計今年前3季營收為226.62億元，平均毛利率15.37%，稅後淨利7.67億元，歸屬母公司業主淨利7.05億元，每股稅後淨利為2.68元。

威剛10月合併營收37.91億元不僅維持兩位數成長力道，月增13.43%，更年增39.59%，一舉創下2010年4月以來單月營收高點。同時，DRAM產品營收也睽違5年重回20億元大關，占整體營收比重拉升至53.64%；SSD占比為30.69%，記憶卡、隨身碟與其他產品15.67%。累計威剛今年1-10月合併營收為264.58億元。