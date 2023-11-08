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陸股8日翻轉下跌0.16％ 短劇概念股續漲

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陸股8日翻轉下跌，滬指收報3,052.37點，跌0.16％。深成指收報10,052.09點，跌0.04％。創業板指收報2,023.13點，漲0.02％。滬深兩市成交額再度突破人民幣（下同）1兆元。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流出12億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出37億元。

新浪財經報導，大陸A股三大指數8日早間開低走高，但午後又集體跳水下挫，臨近尾盤有所回升。

盤面上，短劇概念股持續大漲，中文線上漲停，五個交易日股價接近翻倍。天威視訊連續5日漲停，掌閱科技漲停，唐德影視、海看股份漲超過14％。高價股分歧加劇，正裕工業、東方嘉盛跌停，森遠股份跌超10％。

大陸主要行業ETF漲跌不一，傳媒ETF、房地產ETF漲幅居前。大陸商品期貨8日收盤走勢分化，原油跌近5％，燃油跌4％，低硫燃油跌3％，瀝青、尿素跌逾2％；焦煤漲逾2％，純鹼、焦炭、螺紋、甲醇、熱卷、矽鐵、蘋果、鐵礦石漲逾1％。

另一方面，香港恒生指數8日收盤下跌0.58％，恒生科技指數跌0.86％。大陸房地產股走高，融創中國漲超30％，旭輝控股集團漲18％，碧桂園漲12％，富力地產漲8.4％。小鵬汽車跌超7％，中國平安跌超5％，理想汽車跌超4％。

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