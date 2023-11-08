璽泰建設以建築美學 重新詮釋人與自然四季的美好關係

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台南在地建商璽泰建設主張「與自然和諧共存」，擅長融合環境元素，從居住者感受出發，以創新美學設計，建構滿足機能與品味的住宅，不只築建築更造地景的概念，先後推出「璽泰・泰美」1、2期，獨特風格在市場上累積不少品味知音，承襲品牌理念與高品質，「璽泰・泰美3」也即將登場。

「幸福，就在於創造新的生活」這是19世紀俄國知名劇作家奧斯特洛夫斯基的一句名言。新的生活有賴於一個舒適的空間，當住宅從遮風擋雨生存需求進化到對自我的品味實現、日常的茶米油鹽從味覺昇華成品味，生活之美因此而生。璽泰建設正是以現代主義美學設計所講求的「形隨機能」，從美學、機能與體驗上盡力滿足及貼合人的需求，讓居住在璽泰所建構的幸福空間中，創造新的生活以與自我的品味實現。

樺樹園與探索教育公園形塑成百米綠蔭廊道，既是生活路徑也遞進空間層次，住戶返家途中，從都會繁華商圈漸漸慢入寧靜的住宅社區，回家的路上穿越綠樹廊道，讓心靈隨著沿路風景如同過境轉場，賦予回家的儀式感，將生活與工作有效劃分，以四季的韻律，平衡兩者之前的關係。

「尊重樹木，樹木也會回饋給您生命力」璽泰建設重築人與自然、內與外環境的關係，以寧靜回應城市繁華，「璽泰・泰美3」倚靜謐、徬繁華而居。一旁樺樹園豐富了身心五感，另一側永大商圈滿足了家家戶戶各種採買的需求，動靜間氛圍自由流動。

「璽泰・泰美3」位在永康區永春街，以綠意為鄰，享受生活中的自然親近美學。走出家門北側迎面而來就是樺樹園，下一個路口，遇見探索教育公園，形塑「隔而不離，界而未界」的意境，巧妙借助自然的節奏，將「四季」植入生活中。