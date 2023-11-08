針筒掉地上繼續用？ 羅東博愛醫院回應了

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張小姐6日帶女兒到羅東博愛醫院看牙時，口腔內注射針筒掉到地上，護理人員僅消毒就交給醫師使用，她先生提醒要更換用具，雙方卻起爭執，患者遭丟包在診間，張直呼，「太恐怖了」，並向宜蘭縣政府衛生局申訴。衛生局表示，積極查核中。院方則回應，造成病患疑慮，將會內部檢討，也會要求單位落實改善執行。

據了解，張小姐與菲律賓籍的先生6日帶小孩到博愛醫院看牙科，先生也是護理人員，故對於醫療方面相當熟悉，當他看到針筒掉落地上，護理人員並未更換，僅用酒精棉片消毒，直接給醫師繼續使用，先生驚覺自己到底看了什麼！擔心女兒注射會感染，提醒醫師更換醫材。

醫師仍舊注射至他女兒嘴裡，雙方便起了爭執，醫生不悅表示，「你不相信我嗎？還要繼續嗎？」說完後便跟護理人員離開，留下張小姐的先生和他女兒在診間不知所措。張小姐氣炸了，指院方強詞奪理，聲稱是去找主管出來協調，實際卻是看下一個病人，且毫無衛生可言，不論什麼醫療器具掉到地上，都不能使用才對。

院方表示，得知該情事後，由副院長召開會議進行內部討論及了解。因掉落器具（窩溝封填）為填充齒縫使用的器具，非一般注射的針具，且窩溝封填劑前端接有平面針狀體，於使用過程中引導樹脂，較少機率會直接碰到牙齒；此次就醫過程掉落後，有先用酒精擦拭進行消毒，安全性沒有問題。

院方說明，依衛材使用規範，需更換前面接頭，該員未依使用規範執行，造成病患疑慮，將會進行內部檢討，也會要求單位落實改善執行。另事發當時爸爸希望找上級長官，人員聯絡行政主管協助，故才離開診間，並非患者所說丟包於診間。因當下主管不在院內，遂依照院內顧客意見反映流程，請社工協助介入瞭解。