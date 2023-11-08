竹縣關西迎風館改建行政中心 擺脫蚊子館宿命

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新竹縣政府解決關西鎮「迎風館」不願點交爭議，鎮長陳光彩委託台中市結構工程技師公會做鑑定評估，認補強修繕不如拆除重建，縣議員徐瑜新8日在總質詢時，要求民政處儘速向經濟部中小企業處解除迎風館活化列管，以便改建為關西行政中心，徹底擺脫「蚊子館」的宿命。

迎風館是省政府時代補助關西鎮公所8千多萬元，1995年興建為關西農民活動中心，因未取得使用執照荒廢，前縣長鄭永金爭取中央經費2004年改建，以「1元契約」向鎮公所租用改為新竹縣產業交流中心迎風館，以公司營運模式舉辦農特產品展售，虧損累累。

前縣長邱鏡淳2011年引進藝人蔡頭帶領的紅頂藝人進駐，監察院和審計室查出是「機關用地」，改建未取得建照和使用執照，委外營利展演有公安問題，在合約到期後關門。

縣府進行都計變更及增改建工程，補建照和使用執照，使迎風館符合展演等多目標使用，2018年由小熊博物館業者承租經營到2025年7月，因建物漏水嚴重，縣府投入500多萬元改善有限。

由於疫情衝擊國內旅遊，小熊業者提前在去年228終止租約，縣府依規把迎風館歸還給關西鎮公所，協商決議去年8月31日為契約終止日，前鎮長劉德樑主張縣府租賃契約到2025年，還未到期，不願點交。

關西鎮長陳光彩同意將迎風館收回管理，3月完成點交，計畫將鎮公所遷建到迎風館，委請台中市結構工程技師公會做建物結構及耐震評估。

陳光彩說，迎風館評估不符耐震規範，若進行補強修繕，費用是拆除重建的2分之1，縣長楊文科認不用再修，建議拆除重建為關西行政中心。

徐瑜新指迎風館明顯是有公共安全的危險建物，不具館舍活化標準，建請民政處協助向經濟部中小企業處申請解除活化列管，以便拆除重建為行政中心，撤底擺脫「蚊子館」。民政處長謝明輝表示，會持續聯繫，若關西鎮公所未來要在迎風館興建行政大樓，可向內政部申請相關補助。