電商新潮M2微商城 聯手頂尖團購娘子軍

隨著OMO全通路電商時代的崛起，電商已經不再僅僅是線上與線下的結合，更是一個充滿機遇的全新商業生態系統，而近年電商領域長期耕耘拓展的美萃思電商，秉持著開放和分享的精神，開展出更加兼容市場多元、分散、快速特性的解決方案，獨創「M2微商城」的分銷電商平台，此次媒合會攜手團購界的頂尖新星「娘子軍」，以及眾微商分銷創新生態圈的店家夥伴，專業農、團霸兔等數十家品牌，並聚集了線下超過50名知名團購主，於2023年10月20日在茹曦酒店oops創潮玩圈，舉辦了一場令人期待的電商圈上下游廠家、團購主、資源串流共享共構的實體媒合會。

娘子軍的創辦人林靜如在開場發表中提到：「M2微商城首創每個商場都可以藉由團購主一次的分享就綁定團友，未來團友在這個商場重複消費，團購主都可以拿到分潤，省去了團購主過去需要一再重複跟客人介紹商品的時間，相對而言也是一種被動收入，這是以往的其他團購平台很少有的機制！而且M2微商城簡化了過往團購主繁瑣的紀錄工作，讓團購主可以專心在經營人脈，相信會是未來的團購趨勢，是上班族很適合經營的斜槓模式！」

娘子軍的創辦人林靜如。圖/ M2微商城提供

在此次媒合會中，M2微商城與合作夥伴分享他們的成功經驗和最佳實踐方案，而此次參展店家品牌包括：琥咖啡、Flare’me扉珞霓、原力甦醒、團霸兔、圓石優格、專業農、森活漫步、SPERA蕬沛菈、sNug給足呵護、鎮南天淨化一切。十家品牌透過同時現場透徹說明、現場操作示範、交流分享以及試吃試用，協助團購主更好地理解如何在團購市場中尋找高品質的產品並取得必要的行銷資源，消除品牌廠家與團購主之間，過去相較疏遠且難以密切連結、而需更多時間建立信任度的窘境。

此外，M2微商城執行長劉國良在會中強調「微商分銷創新團購生態」的重要性。透過數位工具與平台的變革，消除了過去團購分銷的門檻，同時提高了廠家、團購主和消費者之間的信任。在產品銷售的操作方面，實踐了下單一件代發、實時銷售數據共享，大幅降低了每次開團的成本，並建立了長期合作的意願，解決了繁瑣的人工分銷對帳等難題。同時，也協助廠家和團購主不再單獨依賴自身資源，共享流量和資源，回歸各自的角色定位，共同吸引更多潛在顧客。這不僅提高了店家的曝光率，還有助於提高店家的生存率，同時讓團購主在激烈競爭的電商市場中脫穎而出。

這樣的微商分銷生態圈為團主提供了全新的被動收入機會，同時也為參與平台的品牌和團主創造了成功的機會。打造共贏的生態系統，使每個參與者能夠發揮潛力，無論是新進團購主還是商家，都將在這個電商新時代中找到屬於自己的機會和價值。

媒合會商家無私分享互動熱烈。圖/ M2微商城提供

這次的媒合會不僅帶動電商領域的發展，更有望推動團購經濟蓬勃發展，為參與者提供更多商機，同時為廠家、團購主和團主以及每位消費者帶來更多可能性和便利，共同打造一個繁榮且充滿活力的電商生態系統。M2微商城執行長劉國良也表示，期待這次的媒合會將成為「微商分銷生態」的重要開端，為各方帶來更多合作和增長的機會，進一步鼓勵更多優秀的團主和店家加入這個新興的團購媒合生態，無論您是一個充滿創意的團主，還是一家渴望擴大業務曝光的店家，M2微商城十分歡迎，一同塑造這個繁榮的未來、創建更多商機。

M2微商城執行長劉國良在會中強調「微商分銷創新團購生態」的重要性。圖/ M2微商城提供

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