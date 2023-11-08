將來銀行推百萬抽獎！將將粉轉房貸 先降利息支出再中百萬

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抽百萬現金玩真的！純網銀「將來銀行NEXT BANK」今年推出全台首見的「全線上申辦」房貸業務，為推廣更多國人體驗輕鬆的嶄新線上房貸服務，特端出「利率地板價」、「補貼設定費」及「抽百萬裝潢金」三大神級優惠，並於10月底正式抽出百萬裝潢金及2名10萬元、10名1萬元禮券的幸運得主。

將來銀行「自貸高級感」專案自5月推出，7月起再將承作地區由北北桃，擴大到北北桃竹指定區域，本次百萬現金得主，也在這一段時間中完成轉貸撥款，並幸運抽中百萬現金大獎。

而隨大獎抽出，將來銀行NEXT BANK也啟動下一階段的「自貸高級感2」專案，只要在2024年3月底前完成房貸撥款，房屋座落於台北市或是新北市、桃園市、新竹縣市指定地區，仍享最低2.06％起的超殺利率，且若是房屋轉貸或是原屋融資，符合條件者另享「地政規費100％補貼」的佛心回饋，開辦費享0～3000元不等，種種神級回饋加上罕見可「全線上申辦」的便利性，吸引不少國人前來申辦。

配合「自貸高級感2」專案，將來銀行NEXT BANK自9日起也將提供房貸戶「投保住宅火險一條龍」服務，只要貸款人為屋主本人並申請貸款成功，即可進入專屬頁面投保住宅火險。

將來銀行NEXT BANK表示，透過系統整合，大幅減少投保時重複填寫；更進一步運用電子保單特性加快貸款速度。除此之外，網路投保更比線下投保節省約1成保費支出，並讓房貸撥款更具效率且節省費用。

不僅如此，即日起至年底，將來銀行存戶即便未有房貸需求，只要成功推薦親友申辦將來銀行房貸並完成撥貸，可享價值1,000~2,000元不等的好禮回饋。

國銀業者分析，近年隨家庭結構轉變，小家庭及單身族增加，台灣房貸市場仍存在剛性需求；加上「租屋不如買房」意識抬頭，都會區房價穩中透堅，房貸業務仍是國銀穩定獲利來源的中流砥柱。將來銀行NEXT BANK表示，為響應政府政策、落實普惠金融，「全線上申辦」房貸提供極佳的便利性，予國人體驗嶄新的金融服務體驗，不久的將來還會持續推出全線上的外匯業務、財富管理等等金融服務，數位時代每個人都應該要有一個「將來銀行NEXT BANK」帳戶。