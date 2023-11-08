百達-KY：類人型機器人將成趨勢 預言未來AI時代來臨

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

實踐理性策略公關顧問有限公司 證期雙分析師鍾澄吉表示，日前全球首屆AI高峰會在英國倫敦舉辦，各國政治和科技領袖聚焦AI帶來的衝擊和影響，身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長的馬斯克表示，類人型機器人將成趨勢，預言未來AI時代的來臨。

與此同時大陸工信部出台《人形機器人創新發展指導意見》。目標2025年將培育2-3家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業，並打造2-3個產業發展集聚區，孕育開拓一批新業務、新模式、新業態。指導意見明確肯定了人形機器人產業鏈將與電腦、智能手機和新能源車並列未來產業發展重點，同時致使陸股相關機器人概念股狂飆，漲幅一成漲停。

對比國內車用零組件/沖壓設備大廠百達-KY，除沖壓設營收獲利大幅提升外，車用零組件客戶比亞迪也持續增加訂單，加上匈牙利廠轉單效應，今年車用部分仍可望維持雙位數增。同時看好服務型機器人發展趨勢，百達-KY近年積極切入保全、禮賓機器人領域，今年也從租賃模式轉向銷售，除了獲新加坡保全集團合作，今年也將出貨予澳洲代理商，而台灣也有大廠有意願合作。百達-KY機器人毛利率高，隨著後續營收成長，可望達成全年營收目標。

百達-KY客戶前四大包括Faurecia、Akebono、Benteler、Magna，皆為全球大廠，同時也積極投入機器人新事業板塊，公司表示服務型機器人在新加坡樟宜機場應用後逐漸成熟，今年目標鎖定澳洲與北美市場，而海外市場主要將採取當地總代理進行整機銷售模式，未來成長潛力可期。至於美國方面，百達-KY公司除積極介入當地市場，也特別遠赴拉斯維加斯參加美西國際安全科技大展，旗下智慧型機器人並受獲獎肯定，吸引當地買家特別關注。

※免責聲明：文中所提之個股內容並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。