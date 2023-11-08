《國際經濟》負利率步入尾聲 沒緣的日央行長揭時間點

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在今年日本央行更換舊行長之際，一位曾被視為有機會接任的候選學者表示，日本央行可能會在明年初結束現行的負利率，然後把利率升至零的位置後就先暫時按兵不動。

這位在日本最高學府東京大學任教，擔任經濟學教授一職的渡邊努（Tsutomu Watanabe）認為，2024年可見通膨持續上漲，也可看到跟今年一樣高或更高的加薪幅度。

渡邊努指出，當消費者已預期物價會上漲，以及可容忍通膨的話，企業會持續把加薪等人事成本反映在價格上。日本央行之前發表的未來展望報告，似乎把通膨與加薪當作是暫時性的，但我認為這是一種持續性的趨勢。

6日，日本央行行長植田和男曾表示，政策制定者最晚在今年底前，可拿到所需要的數據報告，然後公開宣布是時候該結束負利率政策了，這是不太可能發生的事。

彭博社指出，在日本央行上個月底決定最新的政策利率時，彙整的資料顯示，有47%受訪者預估，最晚在明年4月前，日本會告別全球唯一已開發國家中，還在實施的負利率政策。

日本9月名義薪資成長很強勁，但迄今薪資漲幅，卻已連續18個月都比通膨還要小。由於薪水跟不上物價，日本央行也持續強調，在日本貨幣政策有任何重大改變之前，需要看到更多證據顯示薪資與物價出現良性循環。

雖然部分專家不認同日本央行的政策決定，認為植田和男太落伍跟不上時代，但渡邊努覺得，日本還是在長期通縮環境中苦苦掙扎。雖然有些地方出現新一輪的通膨，但還是有不少的商品沒有漲價。

渡邊努認為，這讓決策變得很困難，當要把日本長期實施的負利率一下子提高的話，對突然看到通膨出現的產業是有正面的。不過，對售價沒有變動的產品來說卻是負面的。

外界有聲音傳出，日本已擺脫通貨緊縮糾纏，並進入通貨膨脹階段，但這位經濟學者不同意這種說法，渡邊努表示，日本央行可能會將現在的負利率提高至零，然後大家看看到時原物料價格，以及薪資會發生什麼樣的變化。

渡邊努不認為在2024年日本利率重回零的時候，還會再升息。在日本從長期通貨緊縮一直到持續通膨，必須仔細觀察物價與薪水上漲的新平衡點，才能確認還要升息前，不會有不利的衝擊。