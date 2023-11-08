新船效應 正德Q3獲利季增4倍、每股賺0.67元

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正德海運（2641）董事會今（8）日通過第三季財報，單季營收3.5億元，季增4％、年減9％，稅後純益1.65億元、季增414％，每股盈餘0.67元，主要受惠新船效應與舊船處分利益，業外收益約4,600萬元，毛利率回升至52％。

累計前三季合併營收9.42億元、年減19％，營業利益3.67億元，稅後淨利2.73億元，每股盈餘1.13元。

正德11月有1艘、預計明年2艘節能減碳新船陸續交付加入營運，營收及獲利可望逐季成長，毛利率維持逾45％，優於疫前。

正德表示，去年航運景氣飆升，業績基數較高，加上高價處分舊船挹注業外收益，致使今年前三季獲利較去年同期減少，今年逐季加入4艘新造環保節能船貢獻營收，可望填補去年處分船舶後所產生的營收缺口，今年還有估列前三季1.11億元營所稅。

船隊規畫方面，正德2021年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy／40,000 DWT），已於今年上半年交付2艘，分別與日本、加拿大國際性大型航商簽訂5年長約；第三季及第四季分別交付1艘，已與加拿大國際性大型航商簽訂5年長約，持續擴大營運規模。

正德持續汰舊換新，今年前三季出售1艘船舶，購入1艘5.3萬噸輕便型現有船舶，目前船隊有17艘船，保持船隊競爭力。

國際海事組織（IMO）決議加強溫室氣體排放管制措施，促使航商放慢船速，導致船噸數供給減少，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，散裝船運力供給將有效限縮。Clarkson預估，今年散裝噸位數供給年增3.5％、需求年增1.6％。

正德表示，第四季在北美穀物及歐盟增加冬季儲煤進入旺季，巴拿馬運河限航令，縮減每日通行船隻數量，塞船短期難解甚至延續至年底，區域塞港與通行船隻限載。中、小型乾散貨船舶的運價仍然看好，預期散裝航運第四季營運比第三季好，可望重拾成長動能。